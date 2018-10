El crimen en Alta Tensión desnuda una grave realidad social

La penúltima jornada del juicio que se lleva a cabo en la Sala IV del Tribunal de Juicio expuso la delicada situación que se vive en Alta Tensión, uno de los barrios marginales ubicado en la zona oeste de esta ciudad. En la madrugada del martes 6 de febrero, Gustavo Gabriel Morales de 36 años, conocido como "Gacela", le disparó de frente a Axel Gastón Arias en medio de una junta con otros jóvenes en un pasaje cercano al río Arias. "Donde no entra la policía", se escuchó a testigos que desfilaron en la audiencia oral y pública que podría terminar hoy previo a los alegatos y sentencia del juez interino Guillermo Pereyra.

Cuatro jóvenes pertenecientes al barrio Alta Tensión, sumados a los testimonios de los profesionales Daniel Eduardo Dib (médico legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales) y Héctor Rolando Barboza (perito del Departamento de Criminalística del CIF), estuvieron ayer en el tercer piso de la Ciudad Judicial. Uno de los cuatro testigos vecinos de la zona, Renzo Peloc, quien llegó al edificio judicial esposado dado que está privado de su libertad, dijo entre otras cosas que Gastón tenía un "fierro" y esa tarde noche consumía junto a otros muchachos en el pasaje. Que al padre del "finao", Roberto Arias, "le dicen huevo y es el que maneja todo en Alta Tensión", y que Nelson, hermano de la víctima, "es el que vende la droga".

Peloc dejó entrever que el acusado de matar a Gastón se defendió de un posible ataque, "Gastón apuntó primero, ahí apareció el "Gato', el finao le pidió que le dijeran a su hermano que trajeran todos los fierros porque a este gil -por Morales- le vamos a quitar todo. Estaba molesto porque el otro había ido enfierrado". El testigo, actualmente detenido y sin sentencia, agregó que "después del disparo Nelson -hermano de la víctima- llegó y lo vio tirado, le sacó el arma, un celular y una media -supuestamente con droga-, salió y le hizo disparos al auto de "Gacela' y después volvió para llorarlo a Gastón".

Familiares y amigos del joven asesinado de un balazo en la cabeza rechazan absolutamente lo expuesto por el testigo Renzo Peloc. "Lo que dijo no tiene sentido, además si su versión es la que vale el resto de los testimonios fue todo una farsa, cómo se puede entender eso. Habla ahora porque está en cana, de lo contrario ni abriría la boca", señaló un amigo de Gastón, quien prefirió no develar su identidad.

Cabe suponer que la defensa pública de "Gacela", el doctor Jorge Bonetto, tendrá en cuenta una presunta defensa propia de quien llegó a juicio acusado de asesinar al joven Arias. Sin embargo, el fiscal Pablo Paz fundamentará su alegato para establecer que existió un crimen a sangre fría, portación ilegal de armas de fuego y abuso de las mismas.

La distancia del tiro

Según el profesional de la salud, la bala que terminó con la vida de Gastón Arias ingresó "por la región fronto parietal derecha y salió por la región occipital". El joven falleció de un "traumatismo encefalocraneano grave". Según las características del orificio, el disparo se habría realizado a una distancia mayor de 50 a 70 centímetros, "es decir que no fue a quemarropas".

El cadáver no presentaba signos de defensa ni de lucha, recibió un solo disparo a través de una pistola 9mm. De acuerdo a la herida, los profesionales suponen que ambos, víctima y victimario, estuvieron de frente antes del crimen. El doctor descartó que el proyectil haya podido desviarse tras impactar en el cráneo dado que "la 9mm tiene mucho poder de penetración, no es lo mismo que una 22 donde la bala al penetrar pierde fuerza para salir y tiende a rebotar".

“Esto no va a quedar así, la van a pagar”



Presente aquella tarde noche en el pasaje de Alta Tensión, Nelson Arias, hermano de la víctima, habló con El Tribuno y no se calló nada. “Quiero que le den la pena máxima, de todas formas esto no va a quedar así. Todo lo que le hicieron a mi hermano la van a pagar, sus hijos, todos la van a pagar. Hasta el perro pagará, voy a matar a todos. Me han tocado el culo y no me importa los años que me den, no queda vuelta atrás”.

El joven de 19 años sostuvo que su familia quedó con un profundo dolor tras la muerte de Gastón Arias, “lo que más me duele son mis sobrinos -hijos del fallecido- los veo solitos y lloro, me duele mucho verlos”, expuso, bajando el tono de voz. Si bien no siente “bronca ni odio”, está convencido que el imputado Gustavo “Gacela” Morales pagará por lo que hizo. “Y que se meta quien se meta, a todos vamos a dar vuelta. Si me tienen que dar 35 o 50 años de prisión no importa, que me den lo que sea, pero voy a ir en cana feliz”.

“Antes de hacerlo voy a grabar un video pidiendo perdón a Dios y a mi familia, todo se hace despacio y tengo toda la vida para arruinar a esa familia, para hacerles la guerra a todos esos”, apuntó. Nelson niega rotundamente los dichos de Peloc, “tiene miedo, está preso y se comunica con él -Morales- sale a su favor pero no pasa nada. Son causas internas y las arreglan ahí adentro. Todo lo que dijo lo arreglaron entre ellos, lo que dijo de nosotros es mentira, quiere hacernos quedar mal con la gente del barrio. Somos personas humildes, trabajadoras”. También descartó que anduvieran vendiendo droga y que tuvieran armas de fue go.

Al ser consultado por Gastón, señaló: “Mi hermanito lo único que hacía era trabajar de albañil, tenía su familia”. Según Nelson, la víctima seguía consumiendo bebidas alcohólicas y también sustancias, “había dejado la pasta base y si bien no consumía todos los días, había empezado a fumar marihuana”.