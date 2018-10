"El VAR en Sudamérica trajo más conflictos que soluciones"

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, opinó este viernes que el sistema de asistencia por video al árbitro VAR (por sus siglas en inglés) trajo en el fútbol sudamericano más conflictos que soluciones, a propósito de la polémica que se generó en los partidos de la Copa Libertadores jugados recientemente.

“El VAR me encanta cuando voy a tomar un trago y la paso bien, pero la realidad es que el VAR ha traído en Sudamérica más conflictos que soluciones. Siempre hay una queja, Nos ha pasado a nosotros en River y Lanús. Nosotros vimos un penal que el árbitro no vio y no fue a consultar al VAR”, señaló.

Añadió D’Onofrio que “el tema de los árbitros en el mundo se maneja de manera distinta que en Argentina. Tenemos que respetar las determinaciones” de los árbitros, dijo el presidente de River.

“A mi me pasa con River. Voy a un lugar donde jugamos con un equipo más chico, estoy en el palco, el arbitro no se equivoca, pero para esa platea hay una jugada que no les gusto. Entonces se dan vuelta y me hacen una seña, como creyendo que yo estoy comprando al árbitro, y eso es una fantasía. Es un momento de pasión”, puntualizó D’Onofrio argumentando su opinión sobre el VAR.

Respecto de las versiones que mencionan a Marcelo Gallardo como candidato firme a dirigir la Selección Nacional, planteó que no ve esa posibilidad hasta dentro de dos o tres años.

“Tenemos contrato con Gallardo hasta el fin de mandato. Ya declaró y dijo que quiere quedarse en River. No veo la posibilidad de que Gallardo en los próximos, por lo menos dos o tres años, vaya al seleccionado argentino”, opinó.