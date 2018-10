Más salteños llevan su talento y expectativas de triunfo a La Voz

Tras las primeras cuatro emisiones seguirán las audiciones a ciegas en “La Voz Argentina” y cada vez más artistas subirán al escenario del programa conducido por Marley. En la primera semana, dos salteños tuvieron su oportunidad de enfrentar al jurado compuesto por Soledad, Axel, Tini y Ricardo Montaner.

El miércoles pasado fue el día en el David Pla, el salteño que dialogó con El Tribuno en su edición del domingo 30 de septiembre, salió a escena. El joven eligió el tema “El Rey”, pero ninguno de los jurados giró su silla.

“El final estuvo bueno”, exclamó Ricardo Montaner apenas terminó la canción, pero agregó: “Te sentí un poco inseguro en una parte de la canción en la que te adelantaste y la orquesta siguió”.

Por su parte, Tini realizó también una devolución y le dijo: “No tengo nada que corregirte porque me parece que sos super afinado y tenés una voz impresionante... Quizás no es lo que estoy buscando para formar mi equipo. Pero felicitarte por esta acá, hiciste un gran trabajo. Gracias!”.

Así terminó el sueño de David de ser elegido la mejor voz, pero no terminó su promisoria carrera musical ya que lo esperan muchos escenarios para la presentación de un disco que tiene listo para deleitar.

Desde Cafayate

Un día antes, una cafayateña dueña de un desparpajo que rápidamente llamó la atención de la Sole, se plantó con el bolero Piel Canela y terminó conquistando también a Axel y Tini sobre el final de su performance.

Ella es Rocío Aymara Aybar, tiene 25 años, es oriunda de Cafayate y estudia en Tucumán. “Estudio Ciencias de la Educación y Teatro; también trabajo en un bar de moza”, contó a El Tribuno.

Se presentó el último día del casting en Salta sin siquiera haber pensado una canción, se animó y apostó por un bolero también. Al recordar la noche de la audición a ciegas contó que “es algo que no podría describir, sigo con la adrenalina de ese momento”.

Fue Tini quien le dijo: “Tenés una personalidad única, desde que empezó la canción hasta que terminó tenía los ojos así abiertos porque tenés algo especial en tu voz que no es fácil de encontrar, y eso me hizo darme vuelta porque quería verte... me hiciste disfrutar muchísimo”.

“Yo pienso lo mismo”, dijo Axel sumandose a la devolución para la salteña. “Eso comentábamos que tenés algo diferente en tu voz, la personalidad... y acá buscamos justamente eso, gente que cante diferente...”

“Llegó tu momento”, sentenció Ricardo Montaner instando a Aymara a tomar la decisión de elegir un coach. Finalmente decidió y dijo “Vamos con la Sole”.... rápida la cantante festejó: “Vamos salteña querida”.

Los que vienen

Ahora llegará el turno de Magui Soria, cantante lírica de 27 años que nació en Metán y vive en Salta. Es licenciada en Artes musicales y docente en el coro de la escuela de Vaqueros, del programa nacional del Bicentenario. También trabaja en un taller privado y canta en el Coro del Instituto de Música y Danza de la Provincia.

Desde chica sentenció que se iba a dedicar a la música y se perfeccionó hasta cantar como solista con la Sinfónica.

Al casting llegó incentivada por amigos, quedó seleccionada y cuenta que el proceso es riguroso. “Es una experiencia genial que recién está empezando. Y si bien no podemos contar nada, Metán está totalmente revolucionado esperando verme en la tele”, contó Magui.

Con la guitarra bajo el brazo y el rock en la piel, Sebastián Pérez Guebel también espera tener pronto su momento en el programa. Tiene 30 años, y desde los 7 estudia música. Y aunque no es su trabajo principal, Sebastián despunta el vicio de la música en distintas bandas mientras acompaña en el negocio familiar a su papá, “que no tiene drama si toco hasta tarde y al otro día no puedo ir a trabajar”. Fue su novia quien lo impulsó a presentarse y a quien destaca como una gran compañera en el camino de la música.