Messi no se presentó a un juicio por incumplimiento de contrato

Lionel Messi faltó este martes a un juicio en el que estaba citado a declarar por una demanda en su contra por el incumplimiento de un contrato que supuestamente permitió que su padre, Jorge Messi, pudiera residir legalmente en España al inicio de su carrera.

Por no haber comparecido, el futbolista se expuso a una multa y, además, el tribunal puede considerar probado los hechos que se le imputan, dijeron fuentes judiciales españolas.

El empresario catalán que lo denunció reclama hasta un 3% de sus ganancias -incluidos derechos de imagen- hasta 2020, aunque la base de demanda es un contrato que en el ámbito penal ya se descartó que hubiese sido firmado por Jorge Messi.

La Pulga estaba citado a declarar a las 10 de este martes (6 de Argentina) ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad de Girona, pero no compareció, confirmó una fuente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La citación judicial coincidió con el inicio de un paro parcial de los judiciales. Pasado el mediodía, al levantarse la huelga y retomarse la actividad, el futbolista del Barcelona tampoco se presentó. A pesar de ello, el juicio siguió adelante con la toma de declaración de tres testigos.

Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la no comparecencia del demandado puede acarrear una sanción y el juez también “podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial”.

La demanda contra la estrella del FC Barcelona está relacionada con el incumplimiento de un supuesto contrato privado que su padre firmó cuando él era menor de edad con una empresa constructora, que le permitió continuar residiendo en España para acompañarlo al comienzo de su carrera futbolística.

Los hechos se remontan al 2004, cuando el entonces presidente del Barcelona, Joan Laporta, rescindió el contrato laboral que el padre del astro argentino tenía con el club.

Esto llevó a Jorge Messi a buscar una solución para no quedar en una situación irregular en España. Fue así que logró un acuerdo con un constructor de Girona que le ofreció trabajo como “representante, relaciones públicas y captador de inversiones” de su empresa.

Ahora, esta misma persona demanda al astro y a su familia por un segundo acuerdo, que los Messi niegan que exista, que establecía una “recompensa” por aquel favor en caso de un nuevo contrato del futbolista rosarino con el FC Barcelona para integrar el primer equipo, como finalmente sucedió.

Según el demandante, el empresario Toni Vilalta, la familia Messi se comprometió a pagarle hasta un 3% del porcentaje de las ganancias que obtuviera su hijo en el futuro. El acuerdo establecía concretamente que cobraría un 2% de entre 2005 y 2009; 2,5% hasta el 2013 y un 3% hasta 2020.

Vilalta asegura que conoció a Jorge Messi a través de Guillermo Hoyos, entrenador de La Pulga en el equipo juvenil del Barcelona.

La batalla judicial comenzó hace años en el fuero penal. En 2012, ante la primera citación judicial, los abogados de Messi respondieron a la demanda acusando a Vilalta de “estafa procesal” y “falsificación de documento privado”.

Por su parte, el empresario contraatacó acusado a la familia del crack rosarino por los mismos delitos y de calumnias.

Hace dos años, la causa terminó archivada porque Vilalta no se pudo probar, las pericias lo desmintieron, que la firma del contrato en cuestión sea efectivamente la del padre de Lionel Messi.

El empresario catalán sí presentó pruebas de su relación laboral con Jorge Messi, quien estuvo inscripto durante nueves meses como empleado de su empresa y recibió los aportes correspondientes. De ahí que una vez sobreseido el caso penal no bajó los brazos y continuó reclamando por la vía civil.