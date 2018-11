Ganó Federer, pero lo acusan de recibir privilegios

Tras la sorpresiva derrota en el debut del Torneo de Maestros que se juega en Londres, Roger Federer revivió con un sólido triunfo ante Dominic Thiem y así mantiene encendidas sus chances de acceder a semifinales.

El suizo estaba obligado a ganar tras la victoria en primer turno de Kevin Anderson, que demolió 6-0 y 6-1 a Kei Nishikori y no defraudó. Superó por 6-2 y 6-3 al austríaco en una hora y seis minutos de juego.

Lejos de la versión exhibida en Basilea y París, el suizo sufrió por primera vez una derrota en sets corridos en fase de grupos de las Finales ATP y se relanzó por la misma vía.

Ahora se puso 2 a 2 en el duelo mano a mano, tras dos derrotas al hilo, y mañana jugará con el líder del grupo, Anderson, en busca de avanzar a semis. La competencia en Londres continuará hoy con Novak Djokovic vs. Alexander Zverev a las 11 y Marin Cilic vs. John Isner, desde las 17.

La victoria del suizo se da justo en el día en el que circularon rumores sobre ciertos privilegios que goza en el circuito. El extenista francés Julien Benneteau disparó contra Federer, actual número tres del ranking mundial, a quien acusó de mover hilos a espaldas de todos para beneficiarse en los mejores torneos de la temporada.

“Qué casualidad que, en el Australia Open, Federer jugó 12 o 13 de sus últimos 14 partidos en horario nocturno”, afirmó el deportista en un programa radial. En ese contexto atacó a la estrella mundial del tenis porque consideró que “nadie dice nada contra Federer”.

Para argumentar sus dichos, el francés comparó al suizo con Djokovic. “En este 2018, Federer jugó el mismo día que Novak. Djokovic se enfrentaba a Monfils y Roger a Struff. No tengo nada contra Struff, que es un gran tipo, pero creo que cualquier director pondría en horario nocturno el Djokovic-Monfils, ¿no? Pues no. Ellos jugaron a las dos y media de la tarde, a 42 grados y Federer de noche”, señaló.

El francés continuó refiriéndose al tema y aseguró que Federer también es favorecido en los demás torneos grandes. “El día 9 de julio, en Wimbledon, Nole le ganó en la pista 1 a Karen Khachanov. El serbio explotó en la conferencia de prensa -ya que su partido terminó casi de noche- y se quejó de que nunca jugaba en la pista central y, por eso, los organizadores del torneo se vieron casi obligados a ponerle en la Central a él y pasar a Federer a la Pista 1. ¿El resultado? Roger perdió”, contó.

Benneteau cerró la charla con una síntesis en la que dejó entrever que, además de un excelente deportista, Federer es un gran negociante: “Si Roger es capaz de generar tanto dinero fuera de las pistas, es porque hace un increíble trabajo por detrás. En Basilea, se pasa hora y media en pista para ganar su partido y luego, se pasa 2 a 3 horas negociando con empresas. En la historia del tenis, los Sampras o los Agassi no hacían todo eso”.