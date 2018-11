Quiénes son candidatos para dirigir al cuervo

La cuenta regresiva para el próximo Torneo Regional Federal Amateur ya arrancó y en Central Norte la prioridad pasa por dos puntos.

El primero es tratar de definir el presupuesto que contará el club para afrontar el certamen que arrancaría a fines de enero. El segundo tema de importancia es encontrar el nuevo técnico.

Uno de los mayores deseos de la actual dirigencia era contar con Cristian Zurita como técnico del plantel superior, pero luego del triunfo de ayer frente a Juventud Antoniana, en el Anual, el mismo Zurita se bajó.

“Ya estuvimos hablando con los dirigentes y buscamos lo mejor para el club. Ellos saben que mi prioridad hoy son los chicos. Yo nunca me propuse ser entrenador en un futuro, pero uno nunca sabe dónde va a terminar. Hoy me siento cómodo y feliz colaborando con los chicos para mejorarlos y para que lleguen a primera”.

En esta nueva faceta como técnico, a Zurita se lo ve muy comprometido con la causa y hasta por momentos muy eufórico a la hora de dar indicaciones. “Es complicado, hoy decía que, cuando entraba a la cancha a jugar, estaba tranquilo porque a uno le tocaba estar dentro del campo de juego. Pero ahora que me quedo de la línea para afuera y no podés hacer otra cosa que ordenar, gritar y recordar cosas a los jugadores que tienen que resolver dentro del partido. Y obviamente que este encuentro frente a Juventud se vive de otra manera”.

Zurita agradeció a los más de mil hinchas que ayer alentaron al equipo. “Lo de la gente de Central es increíble, la alegría de ver a los chicos festejar con el público que vino de una manera descomunal es algo que realmente emociona”.

Los candidatos

Con la negativa de Zurita, son varios los candidatos que se perfilan para agarrar la dirección técnica.

Desde hace tiempo la dirigencia viene manteniendo conversaciones con el exarquero Ezequiel Medrán, quien conformó una dupla técnica con el exdefensor Franco Turus. Ambos presentaron un proyecto en el club para hacerse cargo del equipo que jugará el certamen del Consejo Federal. Otro que habría entrado en “competencia” es Gustavo Módica, de último paso por Juventud Antoniana, y, por supuesto, Martín Martos, el técnico que se consagró campeón con San Antonio en el último Federal C, también sigue estando en carpeta.

En tanto, el Tano Víctor Riggio esta vez no estuvo en los planes ya que anteriormente se había negado dos veces dirigir al cuervo en el Federal B, según expresaron algunos dirigentes. Además, en el club sostienen que es un entrenador de elevadas pretensiones económicas.

Con respecto al presupuesto, la comisión directiva de Central Norte se reunió anoche y trascendió que todo quedará supeditada a la ayuda del Gobierno. Es que ya hay rumores de que no habrá subsidio para el próximo campeonato.

De esto dependerá, en parte, el armado del plantel y, obviamente, la contratación del nuevo técnico.