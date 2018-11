Un ingeniero creó una plantilla para prevenir amputaciones en personas con diabetes

Facundo Noya estaba un día en el hospital porque su papá estaba internado, cuando entró otra paciente. Era una mujer diabética que había tenido una chinche clavada en la planta de un pie durante cuatro días, sin darse cuenta. Los médicos la trataron pero no pudieron salvarle la pierna, y tuvieron que amputársela. Su caso terminó siendo el disparador para una idea que puede cambiar la vida de muchos.

“La mujer tenía una infección tremenda, había tenido la chinche clavado y no se había dado cuenta. Le dieron medicamentos pero no pudieron salvarla, y tuvieron que amputarle la pierna de la rodilla para abajo. Me impactó mucho ese caso, me pareció algo muy extremo, no podía procesar que le habían tenido que cortar la pierna”, contó Noya a TelefeNoticias.com.ar.

El joven de 25 años estudiaba en ese momento ingeniería biomédica y se puso a investigar sobre la diabetes. Encontró dos problemas que enfrentan los pacientes y que explicaban las dificultades que había tenido esa mujer: primero, que pierden sensibilidad de las extremidades, y segundo, que tienen dificultades en la cicatrización.

“Lo primero que pensé es en crear algo para curarlo. Me puse a leer, hablé con médicos y me di cuenta que era muy difícil. Entonces, quise inventar una forma de prevenir las amputaciones”, relató.

Fue entonces cuando en 2016 creó Ebers como proyecto de tesis para su carrera. Se trata de una plantilla inteligente que previene las amputaciones en personas con diabetes. Lo que hace es monitorear la pisada de los pacientes durante todo el día, con 15 sensores de presión, temperatura y humedad. Los datos son recolectados en una app y se alerta al médico del paciente en caso de que se detecte anomalías.

Ahora, Noya tiene la posibilidad de acercar su invento a los diabéticos: es uno de los 10 finalistas en el concurso “Una idea para cambiar la historia”, que reconoce a los inventos que buscan mejorar la realidad de las personas y premia al ganador con 60 mil dólares para realizar la creación. Se puede votar una vez por día hasta el 27 de noviembre.

Mientras tanto, Noya empezó a probar prototipos de las plantillas en distintos hospitales y la recepción fue buenísima. “Los médicos estaban chochos, que es muy importante, porque son el eslabón más importante en nuestro equipo”, contó el ingeniero.

Y los pacientes también se coparon con el invento: “Nos hacían miles de preguntas, porque para ellos es una esperanza. Tienen mucho miedo, pánico, porque quieren una solución. Lo que buscamos con esta plantilla es ayudar de una manera simple, que los monitoree en el día a día y el paciente no se entere, pueda seguir con su vida normal”, agregó Noya.

Día Mundial de la Diabetes

El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, creado para lograr aumentar la concientización sobre la enfermedad.

Según la Federación Internacional de Diabetes (FID), algunos de los números de la diabetes son:

• Más de 425 millones de personas viven actualmente con diabetes. Y para 2030, se espera que sean 522 millones.

• 1 de cada 2 personas que actualmente viven con diabetes no está diagnosticada.

• El 80% de la diabetes tipo 2 es prevenible.

• En Latinoamérica hay 1.5 millones de pacientes amputados por año.

• La diabetes mata 1 persona cada 8 segundos.

