Lizondo será el head coach de Los Mayuatos

A través de su presidente Carlos Martearena, la Unión de Rugby de Salta confirmó al staff técnico de la Selección provincial, Los Mayuatos, de cara al compromiso con Brasil del martes 27 de este mes en el Jockey Club, y Pablo Lizondo será el head coach del equipo, acompañado de Sebastián “Tati” Ozú.

Lizondo dialogó con El Tribuno horas después de la confirmación en el cargo junto a Ozú y de la salida de Mariano Huber, con quien trabajaron en las anteriores competencias. El actual head coach dijo: “En la Unión nos preguntaron si queríamos seguir. Nosotros habíamos comenzado a proyectar con el armado del plantel con Mariano, entendemos su decisión, pero hablamos con Tati y decidimos quedarnos”.

Además, el entrenador contó que hasta el momento, el plantel no comenzó a trabajar. “Tenemos la lista que ya se había comunicado, estamos viendo quienes están en condiciones de jugar y los entrenamientos comienzan esta semana sin falta, no vamos a perder tiempo”, dijo.

Si bien no se difundió la lista de jugadores, habrá bajas importantes en el armado del plantel y, de hecho, esa fue una de las razones por las cuales el DT anterior pegó el portazo.

Mauro Perotti (CASI), Federico Salzar (CUBA), Juan Akemeier (CASI) y Gabriel Tobio (CASI), Eliseo Morales, Leandro Tobio, Marcos Ozú, Tomás Juárez, Marcos Secchi, Nicolás Mentesana, Facundo Rusinek, Patricio Rovaletti, José Torres, Nicolás Camiña, Tadeo Alegre, Baltazar Ozú y Gonzalo García Ascárate son los rugbistas que seguramente no estarán en el choque ante Brasil porque forman parte de la preselección del equipo que participará en el Seven de la República, en diciembre próximo.

“A la gran mayoría de jugadores de Los Mayuatos seven no vamos a utilizar nosotros. Tendremos un importante compromiso internacional para que los jugadores tengan la posibilidad de disfrutarlo”, indicó Lizondo.

Sin el Campeonato Argentino, Los Mayuatos no tienen otros compromisos diagramados en lo que resta del año. “No hay nada proyectado para después de este partido internacional que es muy importante porque pocas veces se dieron en Salta”, dijo. Finalmente se refirió a Brasil, el rival de Los Mayuatos: “Es durísimo el rival que este año venció a Argentina XV”.