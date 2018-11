Pegini ya tiene el buzo de Central Norte

Confeso hincha de Central Norte y arquero de Mitre durante cinco años, Mauricio Pegini por fin pudo cumplir su sueño de chico: custodiar el arco de Central Norte.

Rulo, como lo conocen sus amigos, viene de consagrarse campeón con San Antonio en el último Federal C y de arreglar su salida con Mitre, que era dueño de su pase.

Esta vez, por fin se le pudo dar a Pegini la posibilidad de defender la camiseta que tanto ama. La dirigencia del cuervo se junto con el arquero y arreglaron condiciones para la próxima temporada en el Torneo Regional Federal Amateur.

“Estoy muy contento, cumplí el sueño que tenía desde que era niño. Tengo hasta un tatuaje de Central Norte que me lo hice a los 14 años y ahora me tocará defender los colores que amo. Tenía otras ofertas pero mi prioridad por mí y mi familia fue Central”, le contó Mauricio a El Tribuno.

Su salida de Atlético Mitre no fue sencilla, mediante abogados, el guardavalllas tuvo que resignar la deuda que mantenía el ciclón con él para obtener su pase.

“Estoy muy agradecido con la gente de Mitre, creo que cumplí una etapa en el club y también entiendo que en estos momentos no había dinero para solventar la deuda que mantenía conmigo. Por suerte llegamos a un acuerdo y creo que me voy de la mejor manera y por la puerta grande”.

Pegini sabe de la exigencia de Central Norte en tratar de conseguir el ascenso e incluso en una oportunidad fue verdugo del cuervo atajando en la tanda de penales para Mitre en las semifinales del Federal B en el año 2015.

“Sé que Central tiene la obligación siempre, me tocó estar del otro lado una vez atajando penales y el hincha te hace sentir el aliento. Ahora estando acá, mi único objetivo es ascender, espero que se arme un lindo proyecto. Por lo que tengo entendido, la idea es empezar a trabajar los primeros días de diciembre”, sostuvo el flamante guardavallas azabache.

El cuervo ya tiene a su primer refuerzo para lo que viene, Mauricio Pegini durante estos últimos años fue tentado por varios clubes salteños pero siempre se terminó quedando en Mitre, donde incluso fue hasta capitán.

Ahora la historia del arquero de 30 años tendrá un capítulo más en su vida y nada más ni nada menos que defendiendo el arco que tanto buscó por años, el de Central Norte, un arco pesado si los hay en el fútbol salteño.