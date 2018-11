Juventud: Si no hay pago no habría viaje al Chaco

A golpear puertas, a tocar las manos salieron los dirigentes de Juventud Antoniana, con el fin de pedir ayuda para palear el duro momento financiero que atraviesa la institución. La grave crisis económica que vive el club de la Lerma se acentuó en la semana con la decisión del jugador Raúl “Rata” Zelaya de no continuar jugando en el torneo Federal A. Zelaya además argumentó sobre su alejamiento que los dirigentes no agilizaron los trámites para cumplimentar su contrato laboral en la AFA y contar de esa forma con la cobertura social.

Pero la difícil situación viene desde el inicio del Federal A, puesto que aún los futbolistas no percibieron en su totalidad el sueldo correspondiente a agosto. Esta falta complicó más aún el panorama en la entidad de la Lerma porque ayer los jugadores anunciaron que si no se cancela ese mes no iban a viajar a jugar el partido contra Chaco For Ever, el domingo, a las 19, por la 14ª fecha del Federal A.

Gustavo Klix, uno de los candidatos a presidente en las elecciones de la asamblea que se efectuará el 18 de diciembre, reconoció que hubo un llamado a colaborar.

“Sí, es totalmente cierto que recibí un llamado de los miembros de la actual comisión, y en buena hora porque todo esto permite ir limando las distancias, lo que yo siempre vine promulgando para armar una lista única. Entonces decidimos colaborar para el viaje del plantel a Chaco”, declaró a El Tribuno el Huevo Klix

Luego Klix consideró: “Esta vez resolvimos brindar esa ayuda y queremos ser prudentes, respetuosos de la actual comisión, que ya fijó una fecha para la asamblea. No queremos superponernos en nada y la idea de la lista única sería el mayor logro, aunque podría aparecer algún otro candidato. Pero el bien de Juventud es lo que más nos interesa como antonianos, el hecho de ir a jugar a Chaco y sumar los puntos en juego. Es por ello que nos propusimos dar una mano, uno se va interiorizando más de todo lo que es Juventud”.

En torno a los inconvenientes planteados en el club santo, se anunció que existe un principio de solución y que hoy estaría apareciendo la plata, tanto para el pago a los jugadores como para cubrir los gastos del viaje de la delegación a Resistencia, Chaco.