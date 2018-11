VIDEO. Impactante testimonio de una extrabajadora: “Atendía a los 16 abuelos sola. Prefería trabajar más horas para no dejarlos"

"No soy enfermera. Soy estudiante. Solo me exigieron saber tomar los signos vitales para darme el empleo", explicó la joven trabajadora.

Una extrabajadora del geriátrico dijo ser estudiante de enfermería y que fue contratada para higienizar y atender a los adultos mayores. Solo le exigieron saber tomar los signos vitales para darle el empleo.

La joven denunció: “Yo atendía a 16 abuelos sola. Si yo me iba, quedaban con doña Marta. Yo prefería quedarme -más horas- para no dejarlos solos. Yo me quedé con ellos. Me dije el día en que yo me vaya se va a saber todo. Un abuelo falleció ayer. Me dijeron que tenía problemas a los pulmones y deshidratación”.



La estudiante contratada por el geriátrico recordó que hace tres semanas falleció otro anciano. “Desde que yo estoy murieron tres abuelos. No digo que sea por mala atención”.

Luego aclaró: “En mi turno no vi maltrato físico. Pero si vi moretones, golpes, cortaduras. Siempre me decían que eran golpes con la pared o la silla, o que se cayeron de la cama. Yo pienso que los ataban", expresó la joven tras dialogar en vivo a traves de la cuenta de Facebook Live de El Tribuno.

"La señora nos preparaba la medicación. Yo no soy enfermera, yo los higienizaba y los cuidaba. Le daba la medicación que dejaban preparada. Pero los veía algunas veces dopados”, finalizó la mujer.

