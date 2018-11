Scaloni cree que Messi volverá y habló de su continuidad

Lionel Scaloni cree y desea que Lionel Messi regresará a la Selección e ironizó sobre su continuidad al frente del equipo al afirmar que "no queda más nadie" para el cargo.

Consultado por la presencia del crack del Barcelona en la Copa América de Brasil 2019, fue claro: "Yo no hablé con él sobre ese tema. Debatimos de fútbol y pero no de algo para lo que falta tanto tiempo. Estimo, deseo y creo que Leo va a volver a la Selección, pero no lo hablamos".

Sobre la sucesión de Jorge Sampaoli, luego de que varios candidatos se hayan bajado, fue irónico: "Por decantación, no queda más nadie. Más allá de la broma, me interesa el Sudamericano Sub 20, que es lo único que tengo confirmado a futuro. Ya sé que el 10 de diciembre tengo que estar preparando el equipo".

Scaloni, que tiene contrato con la AFA hasta junio de 2022 pero que tomó un compromiso verbal para estar al frente de la mayor hasta fin de año, evitó ilusionarse con la continuidad más allá de los dos amistosos antes México.

Así formará Argentina: Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Paulo Dybala; Lautaro Martínez y Angel Correa.

Consultado sobre si le gustaría en el cargo actual, fue claro: "Yo pienso en los dos partidos ante México y luego en la Sub 20, donde no será fácil clasificarnos al Mundial ya que enfrentamos a muy buenas selecciones".

Por otro lado, Scaloni dijo "estar muy contento con (Mauro) Icardi" y remarcó que lo único que le falta es que "se le abra el arco para poder convertir".

sobre la renovación encarada en su proceso, destacó el hecho que "el entrenador que llegue tendrá un abanico de nuevos jugadores para decidir".

En cuanto a la formación para el encuentro de este viernes ante el elenco azteca, informó que si Juan Foyth "está bien del corte que sufrió será titular, pero caso contrario lo reemplazará (Gabriel) Mercado".

Scaloni indicó que "no pensamos en afianzar un once titular ya que no pensamos más allá de estos seis partidos" y adelantó que, tal como viene ocurriendo, la alineación variará de un partido a otro ante México.