Levantan el corte con la promesa de tener agua del Acay en 45 días

El problema del agua en San Antonio de los Cobres agotó la paciencia de los vecinos puneños que cortaron la ruta 51 durante tres días en ferviente reclamo por un servicio digno de agua potable. Decenas de pobladores elevaron un grito desde Los Andes contra la contaminación del agua con larvas de moscas, además de poner de manifiesto la queja por un servicio deficiente con reiterados cortes y respuestas nada convincentes por parte de la prestataria Aguas del Norte, que les cobra las facturas con total impunidad. En San Antonio no soportan más las contradicciones de las políticas públicas que pretenden poner sobrerrelieve el “Corredor de la Puna” para la llegada de turistas que permitan el desarrollo económico de la región, mientras no podrían ofrecerles agua potable, lo más básico entre lo humanamente elemental.

Tuvo que llegar hasta el lugar del corte, ayer a última hora, el presidente de Aguas del Norte, Lucio Paz Posse, para firmar un acuerdo antes de que se levantara el corte de ruta, alrededor de las 21 horas.

Entre los puntos del acuerdo se destaca la promesa de que el agua del acueducto El Acay llegará a las casas de San Antonio en 45 días corridos desde el 21 de noviembre. Reconoció Paz Posse que a pesar de las directivas, no se lleva a cabo la limpieza de la cisterna que abastece a la población, por lo que el agua se vio contaminada con larvas de moscas y mosquitos.

“Se enfermaron muchos niños y adultos con diarrea y vómitos de espuma, ahora mismo hay internados, encima no hay médicos para atendernos”, dijo una manifestante que pidió la reserva de su nombre y agregó: “Estamos muy enojados porque nos mienten. En abril hicimos un corte por el mismo motivo: gusanos anaranjados y rosados esa vez, y nos prometieron que no nos iban a cobrar y nos siguieron cobrando lo mismo”.

Contó que “caen dos gotas de lluvia en San Antonio y cortan el agua o viene turbia hasta con patas de rana”.

El colmo fue cuando operarios de Aguas del Norte les dijeron que los gusanos eran potables, que los podían tomar con el agua. “Igual nos enfermamos, así que nos engañan. Gracias a la escuela técnica Sarmiento que hizo un estudio del agua, nos dimos cuenta que eran gusanos. Además tiene arsénico el agua y sin embargo tenemos que consumirla porque no todos podemos acceder a comprar agua mineral. Son familias numerosas y de escasos recursos la gran mayoría”.

Otro punto del acuerdo al que llegaron anoche con Paz Posse es que van a llevarles agua desde Salta para beber. “Hay chicos y grandes internados por esta causa. Encima tenemos que rogar que nos atiendan en el hospital porque hay una sola doctora que nos atiende. Nosotros necesitamos especialistas, aca se muere mucha gente por falta de atención. Tenemos pocas posibilidades y mala calidad de vida en San Antonio”, sentenció la vecina.

Justo ayer por la tarde, Aguas del Norte lanzó un comunicado que rezaba: “Se informa a los usuarios de la localidad de San Antonio de los Cobres que el servicio de agua potable se encuentra normalizado desde el jueves 15 de noviembre, luego de la ejecución de trabajos destinados a la limpieza y desinfección de las reservas de agua y redes de distribución. Recordamos a los usuarios la revisión y limpieza de tanques domiciliarios”. Pero resulta que la prestataria vende consejos pero es la responsable absoluta de la falta de higiene en las instalaciones.

Apoyo a manifestantes

El presidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de La Puna (Caprosemitp), Luis Vacazur, dialogó con el diario digital El Andino de Salta, y manifestó su adhesión al corte de la ruta 51. Señaló que llegó al corte la madrugada del jueves movido por la solicitud de los manifestantes que lo invitaron a sumarse por este reclamo legítimo del pueblo. “Vi un video donde el presidente de Aguas del Norte, Paz Posse, hizo una declaración a la televisión de que ya todo está solucionado, lo cual no es cierto, se está trabajando, pero no volvió a la normalidad, el agua sigue saliendo turbia esta muy mala y la verdad que es intomable”, dijo, y agregó: “Paz Posse dijo que acá hay un trasfondo de política local y un problema entre la mineras y los servicios locales, que nosotros nos estamos aprovechando del problema del agua, y eso a los proveedores nos molestó muchísimo. Nosotros no tenemos otra intención, sólo queremos agua potable”.

Vacazur, sobre un altercado entre el personal de una minera y los manifestantes, señaló: “Se acercó un responsable de la minera a dialogar y pedir disculpas, y se comprometieron a mandar agua para las institu ciones del pueblo”.