¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
11°
12 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

homicidios en Tartagal
Diego Fernández Lima
Clima en Salta
Javier Milei
Copa Libertadores
Homicidio en Barrio Solidaridad
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Rugby Championship
Beach Handball
homicidios en Tartagal
Diego Fernández Lima
Clima en Salta
Javier Milei
Copa Libertadores
Homicidio en Barrio Solidaridad
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Rugby Championship
Beach Handball

DÓLAR OFICIAL

$1330.00

DÓLAR BLUE

$1330.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

La curiosa escena de jugadores de los All Blacks en Buenos Aires

Tres rugbiers de la Selección de Nueva Zeanda se solidarizaron y levantaron un auto atascado en plena calle porteña.
Martes, 12 de agosto de 2025 22:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En una escena poco habitual en el centro de Buenos Aires, varios jugadores de los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, sorprendieron a transeúntes y automovilistas al intervenir espontáneamente para ayudar a liberar una camioneta atascada en un bolardo (poste o barrera vertical). El episodio ocurrió ayer, mientras el equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y rápidamente llamó la atención por el gesto solidario.
El incidente se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde una camioneta, por motivos no especificados, terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda. Tres integrantes del plantel neozelandés se acercaron al vehículo: uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Coordinados, levantaron y empujaron el pesado vehículo hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.
El plantel neozelandés, reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka, se encuentra en el país cumpliendo una agenda que combina compromisos deportivos y actividades culturales.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD