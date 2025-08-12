¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

homicidios en Tartagal
Diego Fernández Lima
Clima en Salta
Javier Milei
Copa Libertadores
Homicidio en Barrio Solidaridad
Deportes

Oro histórico de Las Kamikazes en beach handball en China

La Selección argentina femenina se consagró campeona de los World Games.
Martes, 12 de agosto de 2025 22:41
Las jugadoras de la selección argentina femenina de beach handball, más conocidas como Las Kamikazes, se consagraron campeonas de los World Games, en Chengdu, China.
El equipo venció 2-1 a Alemania y logró por primera vez la medalla de oro, coronando un torneo perfecto que reafirma su lugar entre las potencias mundiales.
El camino al título fue impecable, ya que, en la fase de grupos, el equipo dirigido por Leticia Brunati cerró con puntaje ideal tras derrotar 2-0 a Portugal, Croacia y China. En cuartos de final, superó con autoridad 2-0 a Vietnam, ratificando su solidez y regularidad.
El gran desafío llegó en semifinales ante España, campeón europeo, y ganó.
En la final, Alemania volvió a cruzarse en el camino, como en la definición del último Mundial, pero esta vez el desenlace fue distinto. El conjunto europeo se llevó el primer set 20:14, pero la reacción "Albiceleste" fue contundente: defensa ajustada, eficacia en ataque y un segundo parcial de 22:12 que igualó la serie.
En los shoot-out, la efectividad argentina fue absoluta: 7-2 y una celebración que quedará marcada para siempre.

