Le dieron el alta hoy a Máximo Menem y pasará su cumpleaños en casa

En el día de su cumpleaños número 15, Máximo Menem, el hijo del ex presidente Carlos Menem y la conductora de TV Cecilia Bolocco, fue dado de alta hoy, tres días después de haber sido sometida a una compleja operación en la que le extrajeron un tumor de la cabeza en una clínica de Santiago de Chile.

Así lo indicó en una conferencia de prensa el médico Enrique Concha, médico cirujano que encabezó la operación que se llevó a cabo en la Clínica Las Condes.

En una conferencia de prensa junto a la madre del adolescente que acaba de cumplir 15 años, el profesional que el chico "gracias a su juventud y fortaleza ha tenido una evolución rapidísima".

El profesional, además, dijo que ahora se tendrá que esperar "varios días" el resultado de la biopsia que determine la naturaleza del tumor extraído.

El encuentro con Carlos Menem

La conductora relató cómo fue el encuentro entre él y su papá, el expresidente Carlos Menem: "fue muy normal, yo los acompañé. Estaba sentada en la cama, Carlos se sentó en una sillita al lado, se tomaron de la mano. Como siempre", recordó la ex modelo sobre el momento en que el ex mandatario visitó a su hijo, el sábado.

La conductora chilena confesó que en un principio su hijo, que casualmente hoy cumple quince años, no estaba entusiasmado con la idea de ver a su papá, pero que finalmente accedió, a pesar de que ella no quiso presionarlo.

"Él no tenía muchas ganas, tengo que ser honesta, cuando le conté que lo había llamado porque quería hablar con él, me puso cara. Y como era el día antes de la operación le dije que me avisara que lo comunicaba y no me lo pidió. Al día siguiente sí me dijo que quería hablar con él cuando me enteré que venía en vuelo", contó Bolocco.

"Qué bueno pensé porque sería importante que Máximo lo pudiera ver, pero quería preguntarle para que estuviera tranquilo", agregó la ex Miss Universo, que según contó, quiso respetar todo el tiempo la decisión del menor.

Finalmente, y por pedido de Máximo, el encuentro fue el sábado, un día después de la cirugía: "Me dijo 'que pase mamá, pero solo él'", es que el Senador había ido acompañado por sus hijos Zulemita y Carlos Nair que estuvieron todo el tiempo al lado de su papá, pero que no pudieron ver a su medio hermano.

Al ser consultada sobre la decisión de Menem de regresar a la Argentina y no quedarse para el cumpleaños de su hijo menor, Bolocco agregó, un tanto resignada: "Siempre ha sido así". "Estaba tranquilo, feliz, me hizo una seña cuando estaba cansado, pero fue bueno que se vieran. Me quedé muy tranquila y Máximo se quedó muy tranquilo", cerró al respecto.