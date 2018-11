Gimnasia y Tiro volvió a incurrir en su propios errores

¡No de nuevo! Gimnasia y Tiro, preso de sus propios errores, volvió a sufrir un duro cachetazo y continúa en caída libre. El equipo de Víctor Riggio fue goleado por San Jorge en el Jardín de la República por 3 a 0, por la decimoprimera fecha del Federal A.

El albo no encuentra el camino, está perdido y cada vez se hunde más. Su situación es alarmarte, las palabras “reválida” y “descenso” comenzaron a tomar fuerza.

Gimnasia tropezó con la misma piedra (ineficacia) y está lejos de encontrar la manera de sortearla, la falta de gol y el desorden defensivo, más algunas malas decisiones de su técnico, le negaron la posibilidad de sumar.

El albo tuvo un inicio alentador, tomó el protagonismo, intentó jugar y generó las primeras situaciones claras de peligro. A los 10 minutos, Luciano Herrera tuvo la chance de abrir el marcador, quedó mano a mano frente a Nicolás Carrizo, arquero local, a quien no pudo vulnerar. El partido estaba prácticamente controlado, Joaquín Mateo -por izquierda- y Diego Martínez colaboraron en el ataque, sumado a un buen trabajo de Marocco en el medio campo y a la aceptable labor defensiva.

Pero llegó el primer dolor de cabeza para el técnico millonario, Fabio Giménez se retiró lesionado y Riggio mandó a la cancha a Sergio Salto, quien no estuvo a la altura de las exigencias. Es más, el albo dio muchas ventajas por ese sector.

Gimnasia tenía el partido controlado hasta que San Jorge pegó el primer cachetazo (28’), César More marcó el 1 a 0.

El sorpresivo tanto fue lapidario para el millonario, las ideas se nublaron y cayó en el desconcierto, algo que supo aprovechar muy bien el local.

Faltaba poco para el final de primera mitad (44’) cuando el expreso tucumano arremetió, Emanuel Cuevas le pegó de larga distancia y la mandó a guardar.

San Jorge no dejó reaccionar al equipo visitante, a los 46’ Mauro Leguiza, con un inexplicable rechazo y falta de reacción, le sirvió la pelota a Javier Bayk, quien remató sin demasiada potencia y marcó el 3 a 0.

El complemento estuvo de más, Gimnasia nunca supo cómo salir a flote y volvió a morder el polvo, dejando a Riggio al borde del abismo y con un clásico por jugar.

El resultado:

SAN JORGE 3 GIMNASIA 0

N. Carrizo M. Leguiza

R. Alderete A. Cazula

R. Serrano M. Benítez

F. Zambrano G. Pusula

C. More F. Giménez

R. Tapia J. Hereñú

A. Pérez G. Marocco

A. Pavón J. Iturrieta

E. Cuevas J. Mateo

J. Baik L. Herrera

C. Vega D. Martínez

DT: V. Godoy DT: V. Riggio

Goles, PT: 28’ C. More (S), 44’ E. Cuevas (S), 46’ J. Baik (S). Cambios, PT: 22’ S. Salto por F. Giménez (GyT), 33’ M. Morette por G. Marocco (GyT). ST: inicio, J. Cobelli por J. Mateo (GyT), 25’ A. Jiménez por E. Cuevas (S), 28’ L. Juárez por R. Tapia (S), 34’ N. Martínez por C. Vega (S).

Jornada: 11ª fecha

Estadio: San Jorge

Árbitro: Alejandro Arco