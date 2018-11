Preocupan los casos de violencia física contra agentes de tránsito

Las agresiones verbales y físicas hacia los agentes de Tránsito generan preocupación. Buscan bajar los ataques que sufren los trabajadores que ordenan la circulación de vehículos o hacen multas en la calle.

El jueves último, Reynaldo Guerra, un agente motorista, realizaba un control de rutina sobre la calle Ayacucho al 200. En determinado momento arribó al lugar un furgón Fiat Ducato. El trabajador le solicitó al conductor que exhiba los papeles correspondientes.

"El hombre no lo hizo y se inició una discusión. El agente le informó que iba a labrar la multa, pero el conductor le respondía "no me vas a hacer nada'", relató el subsecretario de Tránsito y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Nicolás Kripper.

El ambiente se tornó hostil. Guerra se ubicó delante del rodado para tratar de constatar la patente y labrar la infracción pero el conductor, quien es empleado de una empresa de catering, descendió y lo increpó ante la mirada atenta de vecinos al grito de "me quiso coimear".

"Los vecinos saben y es evidente que no fue así como expresó el conductor", aseguró el funcionario. Cuando el agente intentó nuevamente tomar nota de la patente, el conductor le dio dos golpes: uno en el ojo izquierdo y otro en la boca. Guerra fue trasladado a un sanatorio privado.

Efectivos del 911 arribaron al lugar, donde se secuestró la camioneta y la trasladaron a un canchón.

Existe una denuncia por el violento episodio en la que figura que el conductor del furgón había estacionado en doble fila y el agente permanece con carpeta médica.

"La sugerencia inmediata del Departamento Legal de Tránsito y Protección fue que se radique una denuncia porque no solo había lesiones, sino también amenazas del tipo: "Te voy a matar', "Te voy a encontrar en la calle'", describió Kripper.

Al día siguiente del episodio, el propietario de la Fiat Ducato se presentó con la intención de pagar la multa y pidió disculpas por lo ocurrido con el empleado.

Casi lo atropella

Otro suceso similar ocurrió en la bajada de la avenida Delgadillo, en la zona este de la capital salteña, donde el conductor de una camioneta transitaba sin luces encendidas.

En este caso un agente, de apellido Echage, le solicitó al conductor la documentación, pero éste le contestó: "No te voy a dar nada". Cuando el agente intentó tomar la patente, el conductor empezó a acelerar como para intimidarlo a que se corra.

"El agente no se corrió y esta persona igual avanzó, así que lo llevó unos metros sobre el capot. Finalmente el trabajador se tiró porque el conductor seguía la marcha. Se fugó", relató Kripper.

Echage sufrió varios traumatismos. Recibió asistencia y permanece con carpeta médica.

Por la patente, el conductor fugado fue identificado, tiene domicilio en La Silleta. Policías fueron en su búsqueda pero no lo encontraron en su vivienda.

"Esta persona decía que era juez de la Corte y es un abogado del foro local. De acuerdo a datos de la Policía, no sería la primera vez que se resiste a controles. Ya había tenido problemas con la Policía Vial", informó Kripper.

El subsecretario recordó otro caso también suscitado días atrás durante el secuestro de un vehículo, en el que una agente resultó agredida por dos personas que viajaban en el rodado, quienes también la amenazaron diciendo que pertenecían a la prensa.

En muchos casos cuando los conductores no tienen los papeles en regla o cometen alguna infracción, como el consumo de alcohol, desde Tránsito sostienen que hay una constante intimidación hacia los agentes. "Van a perder su fuente laboral", es lo que les dicen algunas personas que intentan evitar los controles. "Quien intimida siempre hace usurpación de título y honores: "Yo pertenezco a tal fuerza o institución'", apuntó Kripper.

Acusaciones

El funcionario comentó que en las discusiones los conductores apuntan contra los inspectores y los acusan de haberles pedido dinero para evitar la multa. Por las legislaciones vigentes, los agentes están obligados a labrar actas de infracción cada vez que detecten incumplimientos, en pos de la seguridad de los vecinos salteños.

El subsecretario municipal destacó la necesidad "de recuperar la honorabilidad del uniforme para que este transmita seguridad y tranquilidad a los vecinos", y para que sepan que se le están pidiendo las cosas para que todo sea mas ordenado.

Dijo que, hoy por hoy, hay un descrédito muy grande del inspector y a esto también se le suma que a la gente que no le gusta cumplir, porque entiende que no hay nadie que la tenga que controlar.

"Los salteños tenemos que acostumbrarnos a que el rol principal de Tránsito es controlar y ordenar", finalizó el subsecretario municipal Nicolás Kripper.

