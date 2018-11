Reprimieron a la comunidad aborigen Cueva del Inca en Tilcara y hay 6 detenidos

La Comunidad Aborigen Cueva del Inca, de Tilcara, fue reprimida esta mañana por la Policía de Jujuy, en el marco de la protesta que realizan desde hace días con cortes parciales de la ruta nacional Nº 9. Los motivos del reclamo son básicamente dos: el rechazo a la megaminería y la exigencia de que se levante una medida cautelar de prohibición de innovar dictaminada por el juez Sebastián Cabana en marzo de 2015. Está medida impide a algunas familias de la comunidad tener luz eléctrica, agua potable, ampliar sus viviendas, no pueden desarrollar emprendimientos de economía comunitaria, usar su salón cultural, etc.

Momento de la detención de Enzo Cabana, comunicador jujeño

Tras la represión los voceros de la comunidad convocaron a las comunidades indígenas, organizaciones civiles, centros vecinales, ambientalistas y ciudadanos en general a sumarse al apoyo a la comunidad está tarde, en el acceso a Puerta Huichaira, en rechazo a la la explotación minera extractivista

y en defensa del agua, la vida y el territorio.

#Jujuy REPRIMEN A COMUNIDADES INDIGENAS QUE CORTAN RUTA EN TILCARA CONTRA EL AVANCE DE LA MINERÍA



Las Comunidades Indígenas fueron reprimidos mientras realizaban corte de ruta en Tilcara, sobre Puerta Huichaira y ruta nacional 9 contra el avance de la minería contaminante pic.twitter.com/FwbHl9UU2p — Revista Resistencias (@RResistencias) 21 de noviembre de 2018

La protesta

Verónica Mamaní, presidenta de esa comunidad, le contó a El Tribuno de Jujuy que esta mañana, cuando "realizaban un corte pacífico de ruta en medida de protesta, llegó la Policía de la Provincia junto a Infantería y sin mediar palabras o presentar alguna orden de desalojo, comenzaron a reprimir a los que estábamos ahí"

Imagen gentileza El Tribuno de Jujuy

La mujer denunció el "robo de cámaras y celulares y que se llevaron detenidas a 6 personas. Se trata de una menor de edad y cinco hombres entre los que se encuentra una persona mayor de edad con problemas de salud".

Precisó que todos están en la Comisaría 14 de la ciudad de Tilcara, a la espera de su pronta liberación. Los detenidos son:

Fany Moreno

Walter Condorí

Rosario Condorí

Enzo Cabana

Orlando Valerio

Lihuén Aramayo

Mamaní, comentó además que “estamos coordinamos con los hermanos de Pozuelos para hacer movilizaciones simultaneas. Así es que desde ayer hacemos cortes a media calzada”.

Detalló que uno de los motivos “es que la minería de Chinchillas está haciendo desastres con la laguna y la cuenca de Pozuelos. Es mucha contaminación, se está alterando toda la biosfera, y eso es un peligro para la Puna pero también para la Quebrada. Tenemos que tener en cuenta que el agua de las mineras llega con el río Grande, y con eso regamos nuestras verduras. Por eso nos manifestamos por un Sí a la vida y un No a la contaminación”.

Imagen gentileza El Tribuno de Jujuy

Los reclamos que se le hicieron al gobierno de Gerardo Morales es que cese el avance contaminante de emprendimientos mineros de Extracción de Litio y Minera Chinchillas. "Estas mineras extractivistas contaminan el aire, los ríos, generan sequías, enfermedades y muerte; afectan a todos, no sólo a las comunidades indígenas", señalaron desde la comunidad.

La medida cautelar

Agrega que “el segundo motivo es que tenemos para nuestra comunidad una medida cautelar, que para nosotros es inconstitucional porque se están vulnerando nuestros derechos básicos. Por esa medida no podemos construir ni un baño, y eso es data desde el 2015. Ya pasaron las instancias de la Corte de Apelaciones, en la Corte de la Provincia, y de ahí a la de la Nación, de donde regresó a primera instancia. Ese es un tiempo judicial, pero para nosotros son años de vivir así”.

La comunidad Cueva del Inca exige se levante ésta medida cautelar de prohibición de innovar, ya que las familias no pueden acceder al agua potable, a la instalación eléctrica, los pozos que construían para nuevos baños quedaron abiertos con el riesgo que implica. Actualmente algunas familias comparten baños letrina y viven en total hacinamiento, sin poder ampliar sus habitaciones. Por otro lado, no se puede realizar turismo comunitario, la economía de las familias de esta comunidad se ha deteriorado con la medida cautelar. No se pueden realizar actividades recreativas- culturales impidiendo el desarrollo cultural de la comunidad en su centro Cultural Los Barreños. No se respetan los derechos humanos básicos. "El juez Cabana no contempló el Relevamiento Territorial de Comunidades Indigenas avalado por el Instituto Nacional de Asuntos Indigenas (INAI), presentado por esta comunidad", señalaron.

