Reveladora declaración de Manny Pacquiao

Manny Pacquiao cumplirá 40 años el 17 de diciembre. Tras dos de haberse retirado, y a pesar de haber sido elegido senador en su país en 2016, el filipino decidió volver a los cuadriláteros alzándose con el título mundial welter por la AMB. ¿El motivo? La soledad.

“Cuando dejé de boxear, me sentí muy solo a pesar de tener mi trabajo en el Senado. Echaba de menos el boxeo. Me sentía solo. El boxeo es mi pasión, crecí en el boxeo, esa es la razón (por la que he vuelto)”, señaló en un encuentro privado con la prensa en Los Ángeles, con motivo de la presentación de su próxima pelea, el 19 de enero frente al estadounidense Adrien Broner.

“Ya he hablado con mi familia sobre esto, el boxeo es mi pasión, quiero continuar. No he pensado en (volver) a retirarme”, agregó.

El norteamericano Broner, sin embargo, no es de la misma opinión. “Ha vuelto por el jodido dinero”, declaró entre risas.

“Sigue siendo una máquina de pelear. Pero creo que no tiene lo que hay que tener para vencerme”, añadió.

Pacquiao regresó de su retiro y, en julio, noqueó al argentino Lucas Matthysse para reclamar el título regular del peso welter por la Asociación Mundial de Boxeo.

“Me siento muy cómodo, bien, sobre todo en los entrenamientos. No siento que tenga 40 años. De la manera en la que entrenamos, no es como antes, cuando era más joven. A esta edad lo más importante es la recuperación. Toma tiempo recuperarse, no como cuando era joven, que me levantaba y ya estaba recuperado. Ahora hay que descansar. Eso es lo que he aprendido con la edad”, apuntó.

Senador desde 2016 y empresario, nada pudo llenar el hueco que dejó el boxeo dentro de Pacquiao. Ni siquiera la reciente creación de “una liga como la NBA” en Filipinas, la Manny Pacquiao Basketball League (MPBL), de la que habla orgulloso.

Su mente siempre está en el cuadrilátero a pesar de que su legado ya está escrito luego de haber sido el único púgil de la historia en lograr títulos mundiales en ocho categorías diferentes.