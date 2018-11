El albo necesita aprovechar el envión del debut victorioso de Ramasco, obtener ante San Martín su primer triunfo fuera de Salta y no volver a la zona de descenso.

Gimnasia tiene una final anticipada en Formosa para no volver a caer

Gimnasia y Tiro no puede volver a fallar. Sabe que un nuevo tropezón podría implicarle volver al fango de la zona de descenso directo, que lo tuvo enmarañado durante tres fechas consecutivas antes de la salida de Víctor Riggio de la dirección técnica, pero de la que oportunamente salió luego de la victoria revitalizadora del pasado domingo frente a Altos Hornos Zapla en el Gigante del Norte, resultado que le sirvió para escaparle transitoriamente por un punto a un virtual desempate por la permanencia.

El albo tendrá hoy una final anticipada ante un equipo que se encuentra en el mismo afán que el conjunto del flamante entrenador Daniel Ramasco, salvando la distancia de ocho puntos que separan al millonario en la zona 4 del torneo Federal A del decano formoseño, el último de la tabla, que está mucho más complicado, condenado a la reválida y que necesita prácticamente de un milagro para salvarse del descenso.

Por este motivo el encuentro de esta tarde, que se jugará desde las 17, en el estadio 17 de Octubre en la capital de Formosa, que contará con el arbitraje del entrerriano José Darío Sandoval, será una auténtica final anticipada: deberá vencer para intentar hundir más al equipo de Salvador Ragusa, pero también para escaparle un poco más a la apremiante hoguera de la zona baja.

No será una tarea para nada sencilla para el conjunto de la Vicente López, pese a que enfrente tendrá al equipo más irregular de la categoría, por lo que no deberá confiarse. Es que al elenco salteño le cuesta sobremanera ganar afuera de Salta; de hecho, este plantel aún no conoce lo que es festejar fuera del Gigante, siendo este el gran déficit de los albos, que solo cosecharon un punto en condición de visitante, de los 13 que viene recogiendo en el torneo (solo empató con Juventud 0 a 0 en el Martearena).

Y hay un dato que alarma al respecto: fuera de los límites del Portezuelo, Gimnasia perdió los cinco partidos que jugó, dos de ellos por goleada (le hicieron 12 goles y solo convirtió 1, ante Zapla). Esta será una buena oportunidad para quebrar el maleficio, para fortalecerse en defensa -Gimnasia es el segundo equipo más goleado de la zona después de su rival de esta tarde- y para ratificar aquello que se percibió hace cinco días, que el semblante del grupo cambió con el arribo del Gato.

En la ocasión, Ramasco solo implementaría la variante obligada por la expulsión de Joaquín Iturrieta (fue sancionado con dos fechas) y en su lugar ingresaría Matías Macoritto. Por tal motivo, mantendría al juvenil Ezequiel Giménez en la zona media y a Diego Martínez en ataque, pese a su flojo nivel ante los jujeños.

Con la fuerza de los pibes

El volante canterano Matías Macoritto reemplazará al expulsado Joaquín Iturrieta. El DT Ramasco no dio indicios de otras modificaciones ante el equipo de Salvador Ragusa.

Ramasco se la jugó ahora por otro valor surgido del semillero de Limache: viajó con el grupo Sebastián Escobares, de tan solo 19 años, quien iría al banco esta tarde.



las formaciones

SAN MARTÍN (F) GIMNASIA

I. Gorosito M. Leguiza

S. Allende J. Hereñú

J.P. Antunes A. Cazula

F. Pieretto M. Benítez

R. Franco F. Giménez

G. Cortti M. Macoritto

L. Vera P. Agüero

A. Cequeira E. Morete

A. Benítez E. Giménez

F. Suárez L. Herrera

D. Velázquez D. Martínez

DT: S. Ragusa DT: D. Ramasco

Estadio: “17 de Octubre”

Árbitro: José Sandoval

Hora de inicio: 17