Suspendido: San Martín-Gimnasia y Tiro se jugará el sábado

No hay opción. Gimnasia y Tiro deberá armarse de paciencia y esperar que mejore el tiempo en Formosa para enfrentar a San Martín, en el estadio 17 de Octubre. Las intensas precipitaciones obligaron a José Sandoval -el árbitro principal- a suspender el partido y reprogramarlo para mañana sábado a las 9.

El hombre de negro inspeccionó minuciosamente el campo de juego y al no estar en condiciones no tuvo otra alternativa que posponer el duelo para mañana.