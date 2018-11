El dramático momento en el que D’Onofrio tuvo que salir corriendo de una entrevista

Lo que le ocurrió a Rodolfo D’Onofrio en medio de una nota en vivo es el resumen de una tarde gobernada por la vergüenza, la barbarie y el dramatismo.

El presidente de River estaba brindando una entrevista a Fox Sports en medio del anillo interno del Monumental. La Superfinal ya se había suspendido oficialmente y el máximo directivo del club de Núñez daba declaraciones por primera vez tras los serios incidentes.

Sin embargo, todo debió terminar de modo abrupto. La cara de D’Onofrio se transformó cuando escuchó que alguien gritaba ‘Cuidado!‘. El presidente tuvo que largar todo y salir corriendo. La cámara giró se vio un grupo de personas, en su mayoría menores, corriendo desesperadamente.

No se sabe bien el motivo de las corridas, pero en el hall central del estadio también se registraron momentos de tensión. Al parecer, los incidentes que ocurrían afuera de la cancha hacían retroceder a los hinchas que estaban saliendo. La mayoría volvía corriendo para adentro y así se producían los golpes.Antes de eso, D’Onofrio había llegado a decir: ‘Es increíble. La custodia que tendría que haber tenido el ómnibus no la tuvo como correspondía. Por cinco o diez inadaptados el mundo y no sólo los 66 mil que están acá no van a poder ver el River-Boca hoy. Si realmente los jugadores no estaban en condiciones para jugar, con informes psicológicos porque físicamente los médicos de Conmebol decían que estaban bien, River creyó conveniente apoyar a Boca para que se puedan recuperar y jugar de igual a igual, sin ninguna ventaja más allá de la que tengan en la cancha. Ambos clubes firmaron una nota en la que nos poníamos de acuerdo para jugar mañana a las 17. Con el ticket que tienen van a volver a ingresar aquí, que vengan bien temprano. será la fiesta que todos queremos‘.