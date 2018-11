Chulupíes denuncian por falsedad a su vocal en el IPPIS

Los chulupíes (nombre guaraní) son un pueblo indígena del Chaco Boreal en Paraguay y del norte de Argentina a ambas márgenes del río Pilcomayo, ubicados la mayoría en Santa Victoria Este, en Salta. En idioma chulupí se autodenomina nivaclé, que significa "persona", "nosotros los hombres" o "nuestra gente", y se castellaniza como nivaclé. Sus vecinos chorotes los llaman ashuslay o alhulhai. Recién desde hace 4 años, cuando fue la última elección, están representados como etnia por un vocal en el Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Se comunicaron con El Tribuno para denunciar que el acta de asamblea presentada ante el IPPIS con el nombre del representante para la elección de vocales de este organismo en diciembre, es falsa o apócrifa. Los acompañó en el reclamo el diputado provincial Ramón Villa, quien dijo: "Lamentablemente el Ministerio de Asuntos Indígenas arbitrariamente hizo valer un acta de una asamblea de la etnia chulupí que no se hizo. Esa reunión era para elegir el representante de la etnia que será vocal del IPPIS".

El legislador agregó: "El acta apócrifa fue presentada por Alejo Gallardo, actual vocal chulupí que no quiere soltar el cargo y es apoyado en su propósito por el Gobierno en connivencia con el veedor de la etnia, Olegario Peralta".

"Es un acta falsa donde dicen que se llevó a cabo una asamblea de la comunidad chulupí el 13 de octubre en horas de la tarde y no es cierto. El señor Franco Bravo se presentó con el cacique de Misión La Paz, Víctor González, al Tribunal el 18 de octubre en Salta y la segunda presentación la hicieron en noviembre, exponiendo todos los fundamentos de esta falsedad y no fueron escuchados", denunció Villa.

Y explicó: "El 13 de octubre se presentaron en la escuela para hacer la asamblea donde los vecinos lo votaron a Bravo, entonces Gallardo y Peralta se retiraron disolviendo la reunión sin que se llegue a nada y luego labraron esa acta apócrifa que presentaron".

Franco Bravo, el candidato de la comunidad chulupí de Misión La Paz, dijo: "Me eligieron en la asamblea comunitaria y el 1 de diciembre es la elección y no voy a poder participar por causa de esta mentira de Alejo Gallardo, que presentó un acta falsa de una asamblea que no llegó a su fin. Estoy muy preocupado por esta estafa, ellos me dicen que no soy chulupí, que no soy de Misión La Paz; pero yo nací, me crié y vivo en Misión La Paz y mi madre fue chulupí. Yo soy primo hermano de Alejo Gallardo que me disputa el puesto discriminándome y mintiendo para imponerse. El es hace cuatro años representante de los chulupíes en el IPPIS y había prometido que le iba a dar lugar a otro representante. Faltó a su palabra y seguramente es porque tiene intereses de poder y de dinero. En cuatro años de representarnos solo gestionó 5 viviendas que se hicieron a medias. Nada más". Bravo enfatizó: "Yo quiero que se vuelva a votar, que se haga otra asamblea pública chulupí y que gane el mejor, el que quiera la comunidad. Le pido al Tribunal que considere mi pedido, es muy grave que se ignore el voto de los chulupíes y que me discriminen de esta forma. Como representante de mi pueblo necesito una pronta respuesta del Tribunal porque mi comunidad está partida en dos y hay muchos conflictos a raíz de esto".