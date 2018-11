Murió el bailarín Pier Fritzsche, uno de los históricos de "ShowMatch"

A los 42 años murió el bailarín de ShowMatch, Pier Fritzcshe, luego de una dura enfermedad. En los últimos meses se había alejado de los medios.

Fue uno de los soñadores históricos del Bailando. Comenzó en el certamen conducido por Marcelo Tinelli en el 2008 con Karina Jelinek . En el 2010 le tocó acompañar a Silvina Escudero y los años siguientes estuvo con Wanda Nara y después con Zaira.

En el 2012 bailó con Andrea Rincón pero las diferencias con su pareja lo llevaron a renunciar: "A mí me parece una mina espectacular y la quiero pero no puedo seguir trabajando con ella, no la estaba pasando bien", dijo en su momento.

En el 2011 iba a bailar con José María Muscari, en la que sería la "primera pareja gay" del concurso, pero finalmente el director teatral consiguió otro partener y Pier participó con Luciana Salazar. Casualmente ese había sido un año clave en la vida de la modelo, ya que en ese entonces se separaba por primera vez de Martín Redrado.

De Martín Coronado, también fue un excelente compañero de Dolores Barreiro, Karina Jelinek y Marixa Balli. Siendo uno de los más talentosos dentro de la pista, en el 2015 regresó a los estudios de Ideas del Sur con Marcela Tauro.

Durante el verano que pasó estuvo en Mar del Plata haciendo teatro con Carmen Barbieri en Magnifica luego se sumó a la temporada en Buenos Aires en el teatro Astros.

También solía dar clases y seminarios de danza, donde reunía a cientos alumnos y cada año bailaba en los conocidos carnavales de Gualeguaychú.

Que fuerte noticia. No lo puedo creer. Que descanses en paz, querido Pier Fritszche💔 https://t.co/aRRgrJEt3P — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 27 de noviembre de 2018

La peor noticia 😭😭😭 QEPD mi querido Pierchu 💗💗💗 hasta siempre. Estoy muy triste https://t.co/YD5exC4oaM — luciana salazar (@lulipop07) 27 de noviembre de 2018

Amigo ,compañero y Gran ser humano 💔 Me guardo nuestras risas y la fortuna de haber compartido con vos tantas charlas, cumplir uno de tus sueños y este viaje inolvidable ... Te quiero por siempre “Tu no Bailarina” .. como pocos en este ambiente ❤️💔 pic.twitter.com/3BjtTGTYUA — wan (@wandaicardi27) 27 de noviembre de 2018

Que triste noticia... QEPD querido

Pier Fritzsche ❤️🙏 — Florencia Tesouro (@floppytesouro) 27 de noviembre de 2018