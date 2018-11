Detenidos intentaron prender fuego en la comisaría 42

Una sorpresiva requisa en la dependencia policial 42 de Tartagal se desplegó a cargo del personal uniformado. Por el tiempo de casi una hora revisaron y secuestraron distintos elementos, entre ellos celulares, puntas y otros objetos que los presos tienen prohibido ingresar. Tras el tiempo de recreación, cerca de las 8.30, se les ordenó a los 61 detenidos volver a sus celdas, fue cuando los reos se rebelaron y comenzaron los desmanes. Fuentes policiales le dijeron a El Tribuno que los presos se amotinaron, la hipótesis principal fue un intento de fuga. A pesar del violento desorden, "se logró controlar la situación" sostuvo el comisario José Ibarra, de la Unidad Regional 2.

En el fuerte enfrentamiento las fuerzas públicas de seguridad de la dependencia se vieron superadas en número y tuvieron que pedir refuerzos; el incidente dejó un saldo de varios lesionados, ninguno de gravedad.

La movida duró hasta cerca de las 16, entre ayer y hoy diez reclusos serán trasladados a la Alcaidía, mientras otros presos serán reubicados "a medida que nos autoricen los traslados", sostuvo Ibarra.

Luego del desorden generado una vez más en la dependencia policial, "33 personas fueron trasladadas en grupos de cinco para ser revisadas por profesionales médicos, dos quedaron hospitalizados para realizar placas, ninguna de las personas trasladadas resultó con heridas de gravedad", explicó el comisario Ibarra.

"Terminó la requisa sin inconvenientes, entre las 8.30 y las 9, el personal secuestró los elementos, se documentó todo y nos pusimos en contacto con la Fiscalía Penal 2 -a cargo de Rafael Medina- para darle los resultados de la requisa. Después de la recreación se les pidió que ingresaran cada uno a su celda y se pusieron violentos, empezaron a insultar y a agredir al personal policial", informó el segundo jefe de la Regional 2, y agregó: "Rompieron en la parte interna de las instalaciones una tapa del resumidero para hacerse de fierros, partes de revoque y los mismos elementos con los que cuentan para su bienestar, como ventilador de pie que destrozaron para hacer puntas".

Minutos de mucha tensión se vivieron en al dependencia norteña, había 61 personas privadas de libertad, quienes "tiraron colchones en la puerta e intentaron prenderles fuego, no llegaron a hacerlo porque se intervino a tiempo con personal policial y bomberos", dijo el comisario.

Un problema sin resolver

Legalmente los presos penales o condenados no pueden estar alojados en comisarías, sin embargo es “vox populi” que el Servicio Penitenciario pro­vincial no tiene lugar. Las de­pendencias no están en con­diciones para dicha función, “tenemos una capacidad para 46 presos, estamos por enci­ma de ese número -hay más de 60-, a pesar de haber hecho todos los trámites legales y formales para que nos autori­cen el traslado a la Alcaidía”, expresó José Ibarra.

“Cada semana o cada 15 días hago que se reiteren las soli­citudes aunque hayan res­pondido, porque de esa forma nos aseguramos que las auto­ridades judiciales están en co­nocimiento de la situación general del hacinamiento.

En alguna situación nos contes­taron que no pueden recibir aún teniendo el oficio judicial porque no tienen cupo”, ex­puso el funcionario policial.