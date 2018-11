Macron puso paños fríos a un acuerdo entre el Mercosur y la UE

Con distintas evaluaciones sobre la posibilidad de acelerar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea terminó el encuentro que mantuvieron ayer el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su par francés, Emmanuel Macron.

El jefe de Estado de Francia puso en duda la posibilidad de avanzar rápido en un acuerdo entre los dos bloques económicos y recordó las "diferencias" que existen, por ejemplo, en materia de agricultura.

Macron hizo esa afirmación en una conferencia de prensa brindada en forma conjunta con el presidente Macri, tras reunirse en la Casa Rosada, horas antes del arranque de la Cumbre del G20.

No obstante las dudas del mandatario europeo, Macri consideró que el acuerdo "debe salir adelante, estamos cerca y esperamos dar un empuje para que se dé".

Macron dijo que no está dispuesto a "aceptar acuerdos comerciales con países que no respeten el Acuerdo de París, porque esto significa que me coloco en una posición de pedirles a mis actores económicos que se adapten al Acuerdo de París, pero por otro lado firmaríamos con países que no respetan el acuerdo".

El Acuerdo de París establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; fue negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático por los 195 países miembro y abierto a la firma el 22 de abril de 2016, para celebrar el Día de la Tierra.

Pero en círculos diplomáticos se especula también con que la posición de Macron distanciada de un acuerdo entre el Mercosur y la UE, está directamente vinculada al triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, quien hizo varias declaraciones a favor del proteccionismo.

Macron expresó, no obstante, el apoyo de su país a "la agenda de reformas" que lleva adelante Macri, a quien invitó a una visita oficial a Francia durante el primer semestre de 2019.

"Francia apoyó a la Argentina en el marco del acuerdo firmado con el FMI", dijo Macron luego del encuentro bilateral y destacó "la firmeza" de las medidas tomadas por Macri y su respaldo a "la agenda de reformas" que lleva adelante el Gobierno argentino.

Consideró que es "esencial" que Argentina continúe por "la vía de las reformas", deseo que hizo extensivo a la región latinoamericana.

El presidente francés también propuso la creación de un foro económico bilateral que permita a las medianas empresas argentinas y francesas "la inversión cruzada" en diferentes campos, entre ellos el digital y el agro, que "permita acuerdos concretos".

Recordó también que Argentina es el tercer socio comercial de Francia en América Latina.

Reforma laboral

Por su parte, Macri le agradeció a su par francés "el enorme apoyo" dado por su país para el acuerdo que Argentina logró con el FMI, y enfatizó que el país galo jugó un "rol importantísimo".

Luego elogió la reforma laboral realizada por su homólogo francés y sostuvo que en Argentina necesitamos "abrirnos a una legislación más moderna" para generar empleo.

"Es obvio y queda claro: necesitamos tener legislaciones laborales que se adapten a esta revolución, que fomenten la capacitación permanente, que liberen estas ataduras que finalmente en la rigidez nos llevan a perder el empleo", dijo.

En septiembre de 2017 el gobierno de Macron sacó adelante una de las principales promesas de su campaña: una reforma laboral que buscaba liberalizar el código de trabajo y dar a las empresas mayor flexibilidad a la hora de contratar y despedir personal.

Pese a afrontar la oposición de las calles y una caída de su popularidad, el dirigente galo obtuvo superpoderes del Parlamento para simplificar la legislación laboral por decreto con el objetivo de bajar el desempleo, que entonces afectaba a 9,6% de la población activa.

Entre las modificaciones, destacan los topes a las indemnizaciones por despidos improcedentes, la posibilidad de que las multinacionales invoquen una situación de crisis local