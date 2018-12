Scola: "Tenemos equipo para competir contra los mejores del mundo"

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, resaltó que el actual representativo albiceleste está “para competir contra los mejores del mundo”, de cara a la virtualmente asegurada clasificación al Mundial China 2019.

“Tenemos equipo para competir contra los mejores del mundo. Respetamos a todos los rivales pero estamos creciendo y cerca del máximo de nuestras posibilidades”, aseguró el ala pivote tras la victoria sobre Estados Unidos (80-63), en La Rioja, en el marco de las eliminatorias continentales.

Argentina pasó a comandar en soledad las posiciones con un registro provisorio de 8-1 y quedó a un solo triunfo de cumplir el objetivo trazado. El domingo ante México, también en La Rioja y desde las 21.30, el equipo dirigido por Sergio Hernández podría alcanzar la meta.

Scola, de 38 años y actualmente en el Shanghai Sharks de China, remarcó que “haber ganado con autoridad nos deja muy tranquilos”, según indicó en informal rueda de prensa. “Todavía tenemos que competir contra un montón de mejores equipos de los que venimos enfrentando pero estamos jugando un buen básquet hace dos años, aproximadamente”, sostuvo el histórico goleador del seleccionado nacional con 156 partidos disputados.

"Si me cruzo el mundo para venir a La Rioja, me imagino que después me voy a quedar en China para el Mundial",

“Hay una cultura de trabajo de jugar con una intensidad y un ritmo, un idioma. Hay jugadores que no están y la estructura no se se resiente. Cuando ellos vengan vamos a jugar aún mejor”, manifestó el ex NBA con Houston Rockets y Toronto Raptors, entre otras franquicias.

La referencia de Scola tiene relación directa con las ausencias durante esta ventana eliminatoria de Facundo Campazzo y Gabriel Deck (Real Madrid) más Luca Vildoza y Patricio Garino (Baskonia), quienes no fueron cedidos por sus respectivos clubes.

El combinado argentino quedó prácticamente adentro de China 2019, pues no sólo debería perder los tres partidos que le quedan (México, Estados Unidos y Puerto Rico) sino que los que lo siguen deberían ganar mucho de lo que les resta para igualarlo en una marca 8-4.

“Los muchachos que se sumaron hace poco se subieron al tren de inmediato. Lucas (Faggiano) tuvo su debut y rindió muy bien; Paolo (Quinteros) hacía rato que no estaba y metió un triple sobre la esquina; (Federico) Aguerre también estuvo afilado con dos triples”, describió el medallista olímpico en Atenas 2004 (oro) y Beijing 2008 (bronce). “El equipo funciona como un tren que va andando y no queda otra que subirse”, graficó Scola.