Rogelio Frigerio: “Creo que Argentina no va a volver al pasado”

Rogelio Frigerio fue uno de los artífices centrales en la aprobación del Presupuesto 2019, ocupa un rol clave en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias y es uno de los funcionarios con más cintura política del macrismo. En una entrevista exclusiva con El Tribuno de Jujuy, el ministro del Interior calificó ayer como “un bochorno” lo sucedido el sábado en el “Monumental” y reconoció que “esas imágenes afectan nuestra posición en el resto de los países del mundo”. Además, consideró que “en diciembre” se revertiría la tendencia alcista del dólar, que tienen una “muy buena relación” con el radicalismo y que la Argentina “no va a volver al pasado”. Consultado sobre el financiamiento para la planta de energía de Cauchari, afirmó que aprovecharán la visita del presidente de China “para tratar de generar más acuerdos en este sentido”.

¿Cuál será el impacto para el ciudadano común de la cumbre del G20 que arranca en Buenos Aires?

Esta cumbre es el encuentro de presidentes en la Argentina más importante de nuestra historia. Nunca los veinte presidentes de los principales países del mundo se reunieron en nuestro país, así que hoy tenemos todos los focos del mundo puestos sobre la Argentina y evidentemente hay un interés en la Argentina que está en nosotros aprovecharlo. Hoy el mundo demuestra que quiere que a la Argentina le vaya bien y eso siempre es importante desde el punto de vista de la captación de inversiones y de la generación de empleo.

Teniendo en cuenta que están todas las miradas del mundo en Argentina, ¿en cuánto afecta el bochorno del Superclásico a la imagen del país?

Tenemos la oportunidad de revertir esa imagen estos cuatro días en los que el mundo vuelve a poner su mirada sobre nuestro país. Evidentemente fue un bochorno y esas imágenes afectan nuestra posición en el resto de los países del mundo, pero creo que a partir de esta cumbre del G20 tenemos la oportunidad de dejar la mejor imagen posible frente a un mundo que quiere que a la Argentina le vaya bien.

¿Cree que el River - Boca podría jugarse en Argentina?

Yo creo que sí. Me parece que se conjugaron muchas cuestiones, pero creo que no podemos dejar de plantear que lo normal es que se juegue en la Argentina y que podamos convivir aquellos que no tenemos la misma pasión por los mismos colores de una camiseta de fútbol. Me parece que no poder organizar un partido de estas características habla muy mal de nuestra sociedad en su conjunto.

El Presupuesto 2019 se aprobó con muchos recortes en los gastos, ¿cuál será la principal consecuencia de esto en las provincias?

Nosotros después de muchas negociaciones con gobernadores y legisladores nacionales logramos aprobar un proyecto equilibrado: por primera vez en muchísimos años los ingresos alcanzan para cubrir los gatos primarios. Esto se hizo con un esfuerzo compartido del Estado y de los privados, porque lamentablemente tuvimos que suspender la política de reducción impositiva y de alivio fiscal que comenzamos el año pasado. En el caso de las provincias, tienen mayores responsabilidades por el lado de algunos gastos que claramente son responsabilidad subnacional pero que estaban en cabeza del Gobierno nacional y que ahora se transfieren, pero también tienen recursos que compensan esas mayores responsabilidades. Así que de alguna manera saldrían hechas más allá de que producto de la devolución del quince por ciento el año que viene van a tener un incremento de las transferencias de origen nacional muy importante.

Usted estuvo gestionando fondos para la planta de Cauchari, ¿qué novedades hay de ese tema?

Estamos trabajando junto al gobernador Morales intentando ampliar la inversión en energías renovables. El gobernador y el Presidente consideran que la provincia de Jujuy tiene un enorme futuro de la mano de las energías limpias y vamos a trabajar juntos para lograr más inversiones y más trabajo y recursos para la provincia. También vamos a aprovechar la visita del presidente de China para tratar de generar más acuerdos en este sentido, como los que ya se lograron concretar el año pasado.

¿Por qué piensa que el dólar volvió a acercarse a los cuarenta pesos?

Argentina tiene un tipo de cambio flotante y a veces nos cuesta acostumbrarnos a esa realidad, pero claramente es una ventaja porque de alguna manera amortigua mejor los shocks externos negativos que puede recibir cualquier país, más la Argentina que es un país que aún sigue siendo muy vulnerable desde el punto de vista económico. Diciembre es un mes donde se incrementa la demanda de pesos y probablemente haya más oferta de dólares y eso revierta esta tendencia de las últimas semanas. No creemos que sea algo para preocuparse.

La inflación sigue en números exorbitantes, ¿no teme que esta disparada del dólar profundice los aumentos de precios?

Nosotros creemos que la inflación ya empezó a bajar, eso se va a percibir claramente cuando surja el dato de la inflación de noviembre, y también por supuesto en diciembre y más aún el año que viene. No es un tema fácil para la Argentina que convive con alta inflación desde hace muchísimos años, pero se está tomando desde el Banco Central y del Ministerio de Hacienda las medidas para que esta vez sí se vaya reduciendo la inflación de forma sostenida.

¿Cuáles serían los cambios en un eventual segundo mandato de Macri?

Muchos de los problemas que arrastraba la Argentina de varios años atrás los pudimos resolver y otros tantos que no. La agenda de problemas pendientes a resolver sigue siendo muy grande, pero tenemos que seguir en la misma línea en algunas cuestiones fundamentales como la responsabilidad fiscal o la política energética, que va a permitir que Argentina pase de ser un país importador a ser dentro de muy poco un país netamente exportador de petróleo y de gas. Tenemos que seguir con esta política de inserción inteligente de la Argentina en el mundo y tenemos que avanzar en otras reformas que le den más competitividad a nuestra economía.

¿Por qué está tan tirante la relación con el radicalismo tras los pases de factura por el Consejo de la Magistratura?

No lo veo así. Nosotros tenemos una muy buena relación con el radicalismo en general y con los líderes del partido radical. Tenemos una excelente relación con el gobernador de Jujuy, con el gobernador de Mendoza, con el gobernador de Corrientes, con los intendentes radicales y con las autoridades del partido a nivel nacional. No veo que un tema en especial pueda minar ese vínculo que lleva muchos años y que se ha fortalecido en estos últimos tres años.

Se está hablando de una eventual vuelta de Cristina a la presidencia, ¿es eso un fracaso del Gobierno?

Yo creo que la Argentina no va a volver al pasado, y eso depende en una medida de que podamos en este año que nos falta de gestión recuperar esa confianza que en parte se perdió, sobre todo en la clase media.

Recién hablaba de que el Gobierno debe recuperar la confianza de la gente, ¿no piensa que eso se perdió por tantas promesas incumplidas del Gobierno?

Yo creo que pecamos de exceso de optimismo y creíamos que los problemas de tantos años y tan complejos que heredamos en 2015 se podían resolver con más facilidad. De alguna manera nos pusimos la vara muy alta y cuando uno se pone la vara alta y no alcanza a cumplir lo que se propuso, eso genera una frustración y se crea la idea de que no se estuvo a la altura de las circunstancias. Eso es lo que tenemos que superar.