Salta Basket remontó y ganó por segunda vez

Un resonante triunfo logró Salta Basket anoche en Resistencia, donde venció a Villa San Martín por 86 a 85, con otro cierre lleno de suspenso, en su cuarto partido de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

Los infernales lograron su segunda victoria en el campeonato con altibajos muy marcados y las buenas actuaciones del norteamericano Scot Cutley, autor de 23 tantos, y de Gregorio Eseverri, con 21.

El juego había arrancado bien para el equipo salteño, ya que logró ponerse en ventaja y cerrar el primer cuarto por 34 a 29. Acto seguido vino uno de esos bajones que suelen sacarlo del partido, lo que el dueño de casa aprovechó para ponerse arriba por 59 a 43.

La diferencia era muy larga y Salta Basket debía volver a encontrarse en la reanudación de la segunda etapa para seguir con posibilidades de ganar. Villa San Martín siguió siendo superior y se llevó el tercer capítulo por 23 a 19.

Los infernales salieron a “matar o morir” y comenzó a acortar distancia con la mano caliente de Eseverri, pero sobre todo apoyado en el juego colectivo. Y cuando faltaba un minuto para el final, igualó el juego 82-82, luego pasó al frente para terminar imponíendose con sufrimiento por uno de distancia.

S. Martín 85 S. Basket 86

A. Carnovale17 D. Gerbaudo 6

S. Picton 21 L. Rasio 19

G. ALliende 5 G. Eseverri 21

S. Saico 10 F. Mariani 11

E. Robinson 14 S. Cutley 23

F. Veta 12 F. Dellavalle 0

F. Alasia 0 E. Stucky 2

M. Gómez 0 W. Alvarez 0

A. Britos 6 A. Solis 0

C. Rossini 0 L. Fernández 4

L. Florito 0

E: C. Castro E: L. Hiriart

Parciales: 1C 29-34, 2C 20-9, 3C 23-19 y 4C 13-24.

Estadio: Villa San Martín (Resistencia)

Árbitros: Maximiliano Piedrabuena, Maximiliano Moral e Iván Huck.

Lo que viene

El próximo partido de esta zona será el que jugará Salta Basket frente a Hindú Club, el martes, también en Chaco. El viernes jugarán Independiente vs. Central Argentino e Hindú vs. Villa San Martín; y el sábado otra vez Salta Basket vs. Central, en el Delmi.

Los últimos resultados

Además del triunfo de anoche de Salta Basket, el sábado Independiente de Santiago del Estero venció a Oberá Tenis Club como visitante por 81 a 70. El viernes, Central Argentino le quitó el invicto a Hindú Club al superarlo por 73 a 67.

Así están las posiciones

Hindú Club, 9 puntos (80%), Central Argentino 7 (75%), Independiente 9 (50%), Salta Basket 6 (50%), Villa san Martín 7 (40%), Oberá Tenis Club 7 (16%). Los números de los infernales contemplan una campaña de 2 victorias y 2 derrotas.