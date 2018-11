Gustavo Módica y el dilema de la rescisión de su contrato

A los innumerables problemas financieros que atraviesa Juventud Antoniana, ahora se sumó el reclamo del ex-DT Gustavo Módica, a quien le deben plata por los 8 meses que trabajó al frente del plantel en el Federal A. “La predisposición está para arreglar la rescisión de mi contrato y van tres semanas que no puedo hacerlo. Todo está en la nada. Nunca me hicieron una propuesta, nunca no hemos sentado a hablar. Un sola vez hablé con Alurralde (Carlos, a cargo de la presidencia tras la renuncias de Pepe Muratore y Daniel Domínguez), me dijo ‘después te hablo y te hago una propuesta’, pero nunca más. En los mensajes por teléfono no me contestaron y cuando me atendieron me dijeron ya voy a consultar. Otro directivo no me contestó el mensaje, ni me atiende”, explicó Gustavo Módica.

Al continuar dando detalles sobre la deuda que quedó y cuya paciencia ingresó a un límite, Módica declaró: “De última que te digan qué es lo que pueden y qué es lo que no pueden, aparte lo están perjudicando al técnico nuevo, que no lo dejan trabajar como corresponde”.

Consideró que es diferente cuando un DT está afuera de la cancha, que cuando dirige al equipo desde adentro. “Perdés tiempo en las decisiones. Querés corregir algo y no podes hacerlo”, puntualizó.

Para Módica es indispensable cobrar lo que le adeuda Juventud, por sus servicios prestados. “Tengo que cumplir con José Valdiviezo (ayudante de campo) y el profe Pedro Ponce (preparador físico)”.

Por el momento, Módica está a la espera. “Tengo entendido que lo laboral no prescribe. Yo voy a esperar, a ver si algo arreglamos, aunque ya es un tiempo prudencial. Voy a esperar. No digo ocho meses de nuevo pero sí le voy a dar la posibilidad al club de que, por lo menos se siente a conversar”, cerró