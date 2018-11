Luces y sombras sobre “Bohemian Rhapsody”

En la Argentina, el filme sobre Freddie Mercury fue visto por 36.851 espectadores en las 242 pantallas que lo estrenaron. Seis de cada diez que fueron al cine el jueves pasado eligieron ver la historia del grupo y su líder en la pantalla grande. “Halloween”, segunda con... 5.208, informó el diario Clarín.

Las cifras implican que seis de cada diez personas que asistieron a los cines de todo el país el jueves decidieron ir a ver la película que dirigió Bryan Singer (X-Men, Los sospechosos de siempre) y que sigue a la banda desde 1970 hasta el concierto de Live Aid en Wembley, en 1985.

Live Aid (en español, Ayuda en vivo) fueron dos conciertos realizados el 13 de julio de 1985 de forma simultánea en el Estadio Wembley de Londres y en el John F. Kennedy Stadium de Filadelfia (EEUU), con el motivo fue recaudar fondos en beneficio de los países de África Oriental

El sitio Variety definió a Bohemian Rhapsody como: “La película, a pesar de su inspiración electrizante, es convencional y juega a la segura, saltando a través de los eventos de la vida de Mercury en vez de profundizar en ellos.

Bohemian Rhapsody no es la película que podría o debería haber sido.

Por su parte, The Hollywood Reporter señaló que “es un retrato PG-13 convencional de una banda no convencional que reconoce las facetas más oscuras del cuento, aunque sea a la ligera, al mismo tiempo que enfatiza fervientemente en su lado dulce y optimista. Su historia de amor es la relación más complicada y mejor desarrollada en la película, sin dejar ninguna duda de por qué, pese a que se haya despertado la atracción de Freddie hacia los hombres, Mary sigue siendo su amiga más querida y firme”.

Indiewire -un sitio web que alude a la industria del cine- apuntó que “el gran fracaso de Bohemian Rhapsody es que, después de empezar, hace parecer a los miembros de Queen como 4 tipejos que fueron procesados por la maquinaria de biopics de Hollywood, una lejana, frívola e inútil fórmula biográfica sobre una inimitable banda de inadaptados. Si no fuera por la postura salvaje de Rami Malek como uno de los mejores líderes de la historia del rock, una profunda lista de canciones asesinas y la larga sombra de la icónica actuación de 1985 de su banda en Live Aid, esta película podría ser sobre cualquier músico, en cualquier momento”.

En Rotten Tomatoes -un sitio sobre novedades de la pantalla grande- dijo que varios usuarios apuntaron a que el problema no es Rami Malek, quien da una interpretación fascinante, si no que la película no tiene nada importante que decir. Es por esto que en el sitio, Bohemian Rhapsody recibe hasta ahora un 6/10.



“Mientras que Bohemian Rhapsody se dispara a cubrir el talento de la banda como compositores, músicos y artistas en el escenario, no logra explicar la fuente de los dones líricos de Mercury, su personalidad ostentosa y la enorme autoconfianza y autocentrismo”, es otra de las reseñas que se encuentran en la página.

La película llegó a nuestro país este 1 de noviembre, donde ha generado bastante expectativa y muchos de los fanáticos de Queen están ansiosos por verla.

La película fue producida por Roger Taylor, baterista, y Brian May, el guitarrista de la extinta agrupación, por lo que la historia presenta varios sucesos reales en los que Mercury y la banda estuvieron involucrados. Aunque esta producción es una especie de biografía, algunas de las situaciones que muestra fueron recreadas para que el espectador se enganchara más con la vida de uno de losfrontman más famosos de los últimos tiempos.

Obra emblemática

“¿Esta es la vida real? o ¿esto sólo es fantasía?” Así arranca la canción que lo tiene todo para provocar en los melómanos el más placentero de los viajes, y lo hará de manera sublime durante los 9 minutos que dura una de las piezas más originales y entrañables del rock. Una parte a capella, otra de ópera y un poco de rock, se necesitó para inmortalizar a Queen y a su singular cantante, Freddie Mercury.

Un himno y la canción más importante para sus seguidores

La compleja composición autoría de Freddie Mercury y que fue lanzada en 1975 como parte del cuarto álbum de La Reina “A Night at Opera”, hasta la fecha continúa dando de qué hablar. ¿Qué significa? ¿En qué se basó Mercury para crearla? ¿Por qué habla de Belzebú y también del Corán? ¿Quién mata y quién se mata?

De igual manera, es un hecho que Bohemian Rhapsody es un himno de pies a cabeza, y es la canción más importante de Queen, no por nada la película que cuenta la vida de su vocalista, lleva ese nombre.

La dos versiones más polémicas de esta pieza son; una, que habla sobre un pacto con el diablo, que al final sale mal; y dos, aquella que se apuesta por una alegoría a la vida de y sus preferencias sexuales y el proceso por el que pasó para destaparse como una persona homosexual. Aunque hay una más, en la que se refiere al recorrido que un hombre hace al quitarse la vida.

Mercury nunca quiso revelar el significado de la canción, en una entrevista cuando fue cuestionado sobre el tema, aseguró que ningún componente de la rapsodia está al azar, y que “es una de esas canciones que tienen un aura de fantasía alrededor. Pienso que la gente debería simplemente escucharla, pensar en ella y luego formar su propia opinión acerca de lo que se dice”.

Pero sin ninguna duda es la obra maestra de Queen, su disco por antonomasia. Todo lo más excelso del grupo se encuentra reunido en este álbum cumbre. Con un título obviamente referido a la para muchos mejor película de los Hermanos Marx (filmada en 1935), A Night at the Opera (1975) puede contener cualquier clase de excesos, pero la banda supo manejarlos.