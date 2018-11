La venganza de Salta Basket frente a Hindú fue terrible

Otro muy pero muy buen triunfo consiguió Salta Basket anoche en Resistencia, donde visitó y le ganó al que era puntero de la Conferencia Norte, Hindú Club, por 90 a 79, desquitándose así de la derrota sufrida en el Delmi.

En aquel primer encuentro de la temporada el conjunto salteño ganaba cómodo y tenía controlado el partido, pero se descuidó en los minutos finales, Hindú lo empató y luego se llevó el triunfo en el suplementario.

Esta vez la historia fue distinta, pero no menos sencilla. Es que a Salta Basket le costó el partido desde el arranque, más allá de que había comenzado arriba en el marcador. Superado por un rival que está llamado a ser protagonista y candidato al ascenso, el quinteto salteño no pudo encontrarle la vuelta en los primeros cuartos. El primero se cerró a favor del local por 20 a 16, con una activa participación de Diego Guaitia. Los infernales, con Diego Gerbaudo en el banco de suplentes por una molestia física, intentaron seguir el ritmo del rival y cuando parecía que se ponía a tiro, Hindú volvía a alejarse.

Al descanso se fueron con la victoria parcial de los chaqueños por 45 a 38. El equipo salteño no había estado tan lejos, ya que el segundo cuarto lo perdió apenas por un triple (25-22).

En el tercer período Salta Basket salió decidido a descontar y hasta lo dio vuelta. La reacción salteña se repitió una y otra vez hasta llegar a mínimas diferencias (primero 56-54, luego por 62-61). A esa altura, Salta Basket se fortaleció colectivamente, con el oficio y el manejo de Eseverri, las embestidas del norteamericano Cutley más la buena puntería de larga distancia de Mariani y Fernández. No extrañó que el quinteto salteño se pusiera arriba y se alejara de su rival. Esta vez aseguró el triunfo casi sin cometer errores y cerró su primera gira de visitante con total éxito (el domingo le había ganado a San Martín).

Hindú 79 S. Basket 90

A. Montes 11 L. Rasio 13

D. Guaita 20 F. Dellavalle 11

J. Basualdo 7 G. Eseverri 12

M. Cequeira 0 F. Mariani 16

G. Valentine 2 S. Cutley 24

C. Romero 16 D. Gerbaudo 0

S. Ferreyra 10 E. Stucky 0

J. Montero 13 W. Alvarez 0

A. Magallanes 0 A. Solis 0

L. Spagnoli 0 L. Fernández 14

E: F. RiveroE: L. Hiriart

Parciales: 20-16, 25-22, 18-26 y 16-20

Estadio: Hindú Club

Árbitros: F. Alaniz, S. Gauna y A. Costa.

Posiciones: Central 7 (75%), Hindú 10 (66%), Salta Basket 8 (60%), Indep. 9 (50%), San Martín 7 (40%) y Oberá 7 (16%).

Lo que viene: Salta Basket vs. Central Argentino (sábado).