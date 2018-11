Chaco: murió la nena qom de 13 años que fue sometida a una cesárea de urgencia

El abandono del Estado en su máxima expresión. Mujer, pobre y aborígen. Embarazada a los 13 años con anemia, neumonia, y desnutrición crónica en Chaco, una de las provincias con más altas tasas de pobreza e indigencia. Y el desenlace estaba anunciado. Esta tarde falleció la niña qom que se encontraba internada en el Hospital Perrando adonde había llegado embarazada de 28 meses y con un cuadro de desnutrición crónica. El bebé, que pesó 1,300 kg. falleció un día antes.

La chica, de la comunidad qom, no iba a la escuela, y vive con su pareja, de 19 años, desde hace dos años.

La nena estaba acompañada por su padre y por una tía, menor de edad, que estuvieron a su lado desde el traslado del hospital del Bicentenario “General Güemes” de Juan José Castelli.

En lo que va del año ya hubo quince muertes maternas en Chaco.