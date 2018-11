Para el gobernador salteño la Provincia no tiene posibilidades de afrontar el bono.

Urtubey: "No estamos en condiciones de pagar 5.000 pesos"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, habló ayer en el programa radial "Lanata sin filtro" sobre el bono compensatorio de fin de año que impulsa el Gobierno nacional y admitió que la Provincia no está en condiciones de afrontarlo. "No estamos en condiciones de pagar $5.000, la verdad es que no. Nosotros estamos cerrando el año con equilibrio fiscal", sostuvo.

Urtubey explicó que "la incidencia de salarios en los gastos provinciales es muy alta", y remarcó que él prefiere "seguir aumentando el piso salarial, en vez de dar bonos no remunerativos".

A su vez, el gobernador criticó el carácter repentino de la medida. "Requiere de una mínima evaluación de cómo funciona la actividad económica. Estas cosas habitualmente no dan buen resultado. Hay que mirar actividad por actividad. Así es cómo se empiezan a generar distorsiones", aseguró.

El bono no se encuentra contemplado ni en el Presupuesto nacional ni en los presupuestos provinciales previstos para el 2019.

En tanto, el hermano del gobernador salteño y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, alertó que "hay muchas empresas que no van a poder pagar el bono de fin de año, por lo cual el Gobierno va a tener que dar beneficios impositivos y financieros, particularmente a las pymes ya que hay muchas que están peleando su subsistencia".

"Hablo en el contexto de una fuerte crisis económica, donde hay una alta presión tributaria, un mercado interno deprimido y no hay crédito", dijo el empresario.

Urtubey recordó que el "Indec esta semana anunció una baja del 11,5% de la actividad industrial en septiembre y esto te lleva a una economía en la que trabajadores, productores y empresas están mal porque es un modelo que no contiene a todos".

Sin embargo, reconoció: "Algunas empresas, en especial las grandes, van a poder pagar el bono", pero "debemos recordar que el 80% que motoriza el mercado son las pymes y con seguridad no van a poder afrontar un bono de esa naturaleza por lo cual el Gobierno tendrá que darles un tratamiento de excepción".

Respecto a la fluctuación del dólar, José Urtubey opinó que "el tipo de cambio se va a mantener sin mayores sobresaltos hasta el año próximo, porque va a haber mucha oferta de dólares por el desembolso del Fondo Monetario Internacional, el ingreso de divisas por las cosechas y la escasez de pesos".

Sobre las altas tasas de interés, consideró que "por lo menos hasta diciembre se van sostener en los porcentajes actuales" y ante una pregunta reiteró: "Hace tiempo que estamos pidiendo que bajen las tasas".