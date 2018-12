Pablo Kurday no dudó en alejarse de un amor por cumplir un sueño

Después de un tiempo se van acumulando vivencias en una gran ciudad: amores y desamores, historias que es necesario plasmar en canciones”, fueron las primeras palabras de Pablo Kurday, un cordobés, que con amplio camino recorrido en la música, vino a traer su propuesta a la capital salteña.

Con orígenes en el folclore pasó a grabar sus propios temas, dándole su particular estilo basado en su tono vocal y en su carisma personal.

Dando comienzo a este camino de vivencias ciudadanas se desprende “Buenos Aires no me voy” ,quizás el disparador de todas las historias que nos trae el nuevo disco “Amor urbano”.

“El tema Victoria es una vivencia real del desarraigo, dejar un amor por un sueño. Las canciones Poco a poco, y Trampa, también se incluyen el nueva placa. Es un trabajo con fusión de ritmos folclóricos y ciudadanos, un CD que va a impactar y desandar un camino lleno de emociones”, agregó Kurday.

Pablo recorrió distintos escenarios y festivales nacionales, entre ellos Cosquin televisado por la Televisión Pública.

“La verdad que me llenó de orgullo cantar en esta provincia, plagada de excelentes folcloristas, sin dudas la tierra madre de éste género musical. Logramos una excelente comunicación con el público y la verdad que fue una experiencia maravillosa que ojalá vuelva a repertirse”, afirmó el artista cordobés.

Kurday se encuentra radicado en Buenos Aires desde hace bastante tiempo y de allí diagrama su carrera artística al resto del territorio nacional.

“En el 2003 edité mi primer disco ‘Vamos a andar la noche‘, el cual me llevó a pisar los escenarios más importantes del país. Al año siguiente tuve el placer de recibir la primera mención del Premio Nacional de Cultura como mejor intérprete argentino de folclore otorgado por el Centro Federal de Inversiones de La Nación. Fue un gran impulso para insertarme con mayor fuerza en el circuito”, enfatizó.

Durante el 2009 conoció al cantante y productor Joaquín Galán, integrante del dúo Pimpinela, quien escuchó su voz y le auguró un buen futuro, invitándolo a telonear el espectáculo en el Teatro Colonial de Avellaneda en 2010. Luego de una muy buena repercusión del público, fue invitado a telonear toda la gira de verano 2011 siendo apadrinado artísticamente por Joaquín Galán.

“Mi segundo disco llegó en el 2011 ‘Siete años en Buenos Aires‘. Lo promocioné en canales de aire y cable junto a Soledad Pastorutti, Marcelo Iribarne, Julio Marbiz, entre otros. Este álbum tuvo una propuesta renovadora de un estilo propio y particular. El primer corte de difusión se titula ‘Me muero lejos de ti‘, una zamba del reconocido autor salteño Roberto Ternán. Mi video clip se estrenó en 2012. El segundo corte es una reversión moderna y original del clásico tema de Horacio Guarany ‘Si se calla el cantor‘. Mi tercer corte fue ‘Buenos Aires no me voy‘, un huayno del autor César Castillo, en el cual se relata la dura tarea de venir a la Capital Federal en busca de un sueño. El álbum contiene además la canción ‘Volverás‘, de mi autoría”, añadió.