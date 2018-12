Escándalo: la relación entre Oliva y Maradona llegó a su fin

La rubia, quien tendría una nueva pareja, no quiere saber nada con el ex futbolista. Hasta le pidió que abandone el hogar que él mismo le regaló a su familia.

La relación de Rocío Oliva y Diego Armando Maradona está rota. Así lo anunció el periodista Lío Pecoraro, quien confirmó que el compromiso que ambos tenían es cosa del pasado. "Escándalo entre Diego Maradona y Oliva. El ex futbolista fue echado de la casa que le regaló a Rocío en Bella Vista. El ex Diez no se quiere ir. La relación de ellos está terminada Rompieron el compromiso. No va más!", anunció Pecoraro en Todas las tardes (El Nueve, lunes a viernes a las 16).

Según anunció, la crisis entre ambos -esta vez- es definitiva. Y Rocío no volvería a México para acompañar al actual entrenador en su aventura en el equipo Dorados de Sinaloa. Sino que decidió quedarse en la Argentina, sin el DT, que volvería a trabajar con Los Dorados dentro de unos días.

Uno de los motivos de la crisis fue la participación de la rubia en el ciclo Redes (ESPN), en donde respondió afirmativamente a la pregunta de si estaba soltera. "Esto a Diego lo enardeció. Y el fin de semana la situación estuvo muy caliente en esa casa", contó Pecoraro.

16:00 hs#RocíoOliva echó a #DiegoMaradona de su casa de Bella Vista y el ex10 no se quiere ir.

La relación de ellos está terminada.

Rompieron el compromiso.

No va más! pic.twitter.com/4CDJIaAS1w — LÍOPECORARO (@liopecoraro) 10 de diciembre de 2018

Además, esta situación traería una disputa por la casa en Bella Vista, que Maradona le regaló a su entonces pareja. Allí, actualmente viven los padres y el hermano menor de Rocío.

Por su parte, en Intrusos (América, lunes a viernes a las 13), la panelista Angie Balbiani reveló que Rocío tendría una nueva pareja. Una situación que el entrenador -según informó la panelista- aceptaría resignado, llevando adelante incluso algo así como "una pareja abierta".

"Ella no se quiere ir a México bajó ningún punto de vista. Se quiere quedar en la Argentina", aportó Adrián Pallares.

Inclusive el fin de semana Rocío se fue a bailar a un boliche de San Miguel donde cantó El Pepo, y subió fotos acompañada por un grupo de amigos, sin la presencia de Maradona, quien está recluido y -según cuenta su entorno- deprimido.

Fuente: Clarín