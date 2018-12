Se completan los cuartos de final del Clausura de básquet

Entre hoy y mañana se completarán los cuartos de final del Torneo Clausura de básquet masculino. Esta instancia de los play offs arrancó la semana pasada con mayoría de partidos de divisiones juveniles.

Para esta noche solo está programado un encuentro; será entre Sargento Cabral frente a Villa Soledad en la categoría segunda a partir de las 22.

La actividad de mañana si será nutrida debido a siete encuentros que corresponden a las divisiones U-17 y primera.

En U-17 se enfrentarán: Gimnasia y Tiro vs. Villa Soledad, Independiente vs. Social Quijano, El Tribuno vs. General Paz y 9 de Julio vs. 20 de Febrero. Todos los encuentros se jugarán a partir de las 20.30.

Por su parte los enfrentamientos en primera serán los siguientes: desde las 22.30, Villa Soledad vs. 9 de Julio, Independiente vs. Gimnasia y Tiro y Sargento Cabral vs. Villa Belgrano.

Todas las series se juegan a un solo partido y clasifica a los vencedores a las semifinales.