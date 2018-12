¿Cuál es el criterio del Círculo de Periodistas Deportivos?

Solo 35 disciplinas tienen la posibilidad de ver a sus deportistas competir en los premios Olimpia de este año. Una de las pocas entidades que quedó afuera y se expresó fue la CAS (Confederación Argentina de Sóftbol): “El argumento esgrimido por el Círculo de Periodistas Deportivos fue que el nivel de las competencias internacionales protagonizadas por los seleccionados argentinos a lo largo de 2018, y sus resultados, no fueron lo suficientemente relevantes como para merecer la inclusión en la premiación”. ¿Es eso o no tienen idea sobre el sóftbol? Ahora vamos, por ejemplo, al motociclismo. ¿Esta disciplina y sus ramas no hicieron méritos suficientes?

¿Les suena Kevin Benavides?, ¿su hermano Luciano?, ¿o Leandro “Tati” Mercado?, el único piloto argentino de Superbike.

Les cuento: Kevin Benavides este año fue subcampeón del rally Dakar. Es la mejor posición lograda por un piloto sudamericano en la historia ¡de la carrera más difícil del mundo! Tan difícil es que en una de las competencias previas al Dakar, el Mundial de Rally CC, un compañero de Benavides, Mathias Bellino, se lesionó y probablemente no camine nunca más en su vida. ¿Cuál es el criterio de ustedes, Círculo de Periodistas Deportivos?