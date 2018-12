Macri habló sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, se refirió este miércoles a la denuncia penal por violación que la actriz Thelma Fardin realizó contra Juan Darthés y que se dio a conocer a través de una conferencia de prensa llevada adelante por Actrices Argentinas.Macri comunicó que, ante los hechos de público conocimiento, el Gobierno tomó la determinación de eliminar el spot contra la violencia de género que realizó al ministerio de Desarrollo Social en 2016 y que tenía a Darthés entre los protagonistas.

“Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte” escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Más tarde, también compartió en su perfil en la red social: “El compromiso es trabajar para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”

Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de diciembre de 2018

El martes, en el Multiteatro, Fardin contó en primera persona lo que ocurrió en la habitación del hotel en el que se hospedaban junto a todo el elenco de “Patito Feo” durante la gira que realizaron por Nicaragua en el 2009.

“Comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’ haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró” detalló la intérprete que al momento de lo sucedido tenía apenas 16 años.