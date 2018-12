Macri lanzó un plan de equidad de género: “Es un debate que comenzó y no vuelve para atrás”

El presidente Mauricio Macri afirmó hoy que la igualdad de género "es un debate que comenzó y que no vuelve para atrás" y destacó "el coraje de las mujeres que están llevando a cabo esta revolución", al encabezar la presentación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD) 2018-2020.

Macri lanzó el PIOD durante un acto en la Quinta Residencial de Olivos, acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez.

Al presentar el plan -cuyo objetivo es promover y garantizar la igualdad de género, se informó oficialmente- el jefe de Estado sostuvo que la igualdad de oportunidades para las mujeres "es un debate que comenzó y que no vuelve para atrás".

"Este cambio que queremos llevar adelante es un cambio que incluye absolutamente a todos. Y por eso también quiero volver a destacar realmente la valentía y el coraje de las mujeres que están llevando a cabo esta revolución", agregó el Presidente.

Además, evaluó que "la inclusión digital y financiera de la mujer" hará "crecer" a la sociedad y "va a abrir más oportunidades de empleo y desarrollo para la Argentina".

Por otra parte, se refirió al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Social y expresó que "no hay nada más maravilloso que la maternidad, pero todas las jóvenes tienen que poder elegir cuándo y dónde van a ser madres".

La presentación del PIOD se dio en momentos en que la agenda de género se instala con fuerza a partir de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthes, que generó un crecimiento exponencial de las denuncias por abuso.

Por su parte, Stanley subrayó que el plan consta de "más de 200 medidas consensuadas, integradas, pensadas, coordinadas, en un momento donde claramente la sociedad, la Argentina y el mundo cambiaron, hay un cambio cultural, una transformación que empezó y que no para, pero también hay desigualdades estructurales que hay que solucionar".

La ministra de Desarrollo Social destacó que el Gobierno "hizo mucho" en esta materia pero que "hay una encuesta" que dice que seguir "a este ritmo" habría que "esperar 217 años para lograr la verdadera igualdad".

"¿Y saben quién es el primero que no está dispuesto a esperar esos 217 años? Mauricio Macri, nuestro Presidente", afirmó la funcionaria nacional.

El Gobierno informó que el programa contempla medidas a desarrollar en tres años, que van desde la capacitación a funcionarios y el establecimiento de la licencia por violencia, hasta la elaboración del presupuesto nacional con perspectiva de género.

El plan cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y el Banco Interamericano de Desarrollo y es el primero en el que se convocan a todas las áreas de la administración pública nacional, con consultas a actores de la sociedad civil, el sector privado y los sindicatos.

Según la información oficial, el objetivo es "llevar adelante un proceso de diálogo y elaboración conjunta destinado a generar, sistematizar y promover iniciativas existentes, generar nuevas políticas públicas y, principalmente, garantizar la introducción efectiva de la perspectiva de género en el Estado".

"Con esta herramienta se trabajará para generar las condiciones necesarias para que todas personas, independientemente de su género, tengan las mismas posibilidades de acceder y ejercer sus derechos, desarrollando su proyecto de vida libremente", señaló el Gobierno.

Las metas específicas que plantea el Poder Ejecutivo a través del PIOD incluyen promover el aumento de las mujeres en espacios de toma de decisión, tanto en el ámbito público como privado.

También busca mejorar el acceso, permanencia y condiciones de trabajo de las mujeres en el mercado laboral; fomentar la reducción de la brecha salarial de género; prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia; fortalecer la educación sexual integral y promover el acceso a la anticoncepción.

Del acto en la Quinta de Olivos participaron, además, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, y la titular del ENACOM, Silvana Giudici, entre otras autoridades.