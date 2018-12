“El respeto y el orden, marcan nuestro proyecto artístico”

“Siempre sentí que nací para bailar, y esa predicción hoy la sostengo con mayor firmeza”, fueron las palabras del bailarín profesor salteño Luis Tolaba, un hombre que llevó la danza folclórica por diferentes partes del mundo.

Innumerables premios, distinciones y halagos, recogió en las últimas dos décadas. Es el actual director artístico de la academia Raíces de Salta, y hace unos días presentó su espectáculo de cierra de temporada, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, donde el público disfrutó a pleno con el colorido vestuario y las llamativas coreografías. Trabaja con su esposa Leticia Campodónico, quien es oriunda de la localidad Escobar, en Buenos Aires, pero cuando su corazón latió con mayor fuerza al lado Luis, decidió radicarse en la capital salteña. Ella es la responsable de la logística de la academia.



¿Te iniciaste niño en la danza?

A los 10 años, mi papá era un bohemio y le gustaba escribir, tal vez por eso heredé el arte. Participé en el Ballet Patria Argentina (dirigido por Oscar Rodríguez), y bailaba en los actos escolares. Luego me sumé a Los Bombos del Norte, con Juan Carlos Vilca y Perla Arana. Ya le empecé a encontrar el gustito a la danza. Tomé capacitaciones en clásico y contemporáneo, siempre pensando en lo que me brindaría mayor ventaja en el folclore.

¿Cómo te definís como bailarín?

En amplia mayoría nos iniciamos en el folclore tradicional, pero uno con el tiempo va perfeccionándose. A mi me fascina el estilizado con raíz, porque me permite transmitir no solo el movimiento sino también utilizar todas las herramientas para llevar mi mensaje al público.

¿Tuviste varías experiencias internacionales?

Tuve la fortuna de visitar numerosos paises. Mis primeros viajes fueron a México en la década del ‘90, luego regresé el año pasado; en la primera ocasión fuí como bailarín, y la restante acudí a brindar unos cursos. Luego me instalé en Mallorca, España, donde me mantuve por tres años, recogí sobrada experiencia y me empapé con tras fabulosas danzas. Alemania para me abrió los brazos para llevar mi propuesta. Bolivia la visitamos en reiteradas ocasiones.

¿Se viene un nuevo viaje en las próximas semanas?

Si, en los primeros días de enero me ausentaré nuevamente a México, donde brindaré algunos cursos de nuestra danza folclórica. En el mes de julio viajaremos con el ballet de Raíces de Salta.

¿Qué logros considerás que fueron los más importantes en tu carrera artística?

En mi memoría suenan con mayor fuerza: los dos primeros puestos en el Pre Cosquín en pareja de baile tradicional, en Córdoba; También el primer lugar de zamba tradicional en el Festival Nacional de Baradero, en Buenos Aires, donde también fuí elegido revelación a la calidad interpretativa. También en varias oportunidades representé a Salta en el Festival Nacional de Malambo, en Laborde, Córdoba, al ganar los selectivos en mi provincia. Además, me sentí halagado cuando fuí reconocido por el Honorable Conseco Deliberante, que me declaró Representante Salteño de lanza, en 2016. Como así también cuando me nombraron de inetrés municipal y cultural la academia Reflejos de Salta.

¿Se trabaja con un método especial?

Hace 18 años que vengo alternando de profesor y bailarín. La verdad es que mi señora Leticia me hizo dar un giro en mi profesión. El respeto, el orden y la puntualidad, son la base de nuestro proyecto artístico. Los horarios y el respeto entre compañeros es prioridad, como sí también apagar los celulares. En un principio nos costó un poquito con los alumnos pero ahora todos comparten las reglas.

¿Hijos?

Luis, Pablo y Luciano, nacieron con talento pero aún tomarona una decisión. Pablito siempre tuve un vuelo especial pero no resolvió su futuro artístico.