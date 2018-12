Estiman redondear una buena campaña de tabaco

Las inclemencias climáticas y las variables económicas del mercado internacional marcan la constante lucha del sector tabacalero para mantener una producción cuya rentabilidad es el motor de miles y miles de puestos de trabajo en los valles de Lerma y de Siancas.

De los campos cultivados viven alrededor de 30 mil personas. Todo ha cambiado con el correr de los años. Hoy, con cada lluvia acompañada de granizo las plantaciones se convierten en un calvario para los productores.

Hace veinte años atrás, el granizo conocido como la "piedra" en esta parte del país, incidía en la pérdida de solo un 3 por ciento en la producción total del tabaco en promedio.

En la actualidad provoca daños que reducen en hasta un 30 por ciento el volumen final de la producción anual. A pesar de este escollo de la naturaleza, el tabaco salteño tiene nuevos mercados en el mundo, gracias a las gestiones realizadas por los directivos de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (Coprotab).

Nuevos mercados

Al enorme mercado chino, se le sumaron en este último tiempo Japón, Turquía y Rusia, además de mantener como compradoras a las tradicionales multinacionales como Philip Morris y British American Tabacoo (BAT), entre otros.

"En estos últimos seis años hemos tenido una comercialización de 20 millones de kilos, promedio, a distintos clientes, sin ningún intermediario. Lo hemos logrado, además, dando precios justos a los clientes, a valor dólar y no les modificamos esos precios según los vaivenes de los costos argentinos, que suben y bajan de manera imprevisible de un año a otro. Entonces, hay previsibilidad y los negocios se concretan porque somos serios. Porque si ponemos el costo argentino, el cliente un año te compra y al siguiente no", explicó Esteban Amat Lacroix, presidente de Cámara del Tabaco de Salta ante una consulta puntual de El Tribuno.

Sobre las negociaciones de todos los años con los compradores locales por el precio del tabaco y cómo llega esta negociación a afectar al productor, el dirigente tabacalero salteño mencionó "nosotros, al productor le vamos a pagar el mejor precio, no dependemos de los demás".

"Para eso tenemos que ser prudentes, no descontar a los productores los insumos para que pueda levantar su cosecha, ser prudentes y observar cómo se desarrolla la producción y la cosecha para comenzar a definir un precio recién a fines del mes de enero, cuando tengamos un panorama claro del volumen total, costo total y precio internacional del producto".

"Defendemos al productor"

En esta línea Amat adelantó: "Si nosotros cerramos un precio anticipadamente perjudicamos al productor, porque todos los insumos han subido promedio un 100 por ciento. Esto hace que planteemos en las negociaciones con los dealers comenzar a acopiar en estos próximos días con el mismo precio del año pasado sujeto a reajuste, pero sin descontar nada al productor de la financiación que tiene por insumos en el momento de abrir el acopio sino más adelante cuando la campaña esté promediando la cosecha".

"Esto significará un 50 por ciento más de dinero fresco para el productor en el bolsillo de manera inmediata. La Coprotab, por ejemplo, financia almácigos, abonos, insecticidas, herbicidas, desbrotadores, y hasta el gasoil", explicó el dirigente tabacalero que lleva años defendiendo a los pequeños y grandes productores del sector.

Tormentas inesperadas

“El cambio climático ha provocado tormentas extraordinarias, que se adelantan al período de cosecha y eso influye al no poder ingresar a los campos en potreros donde hay sembradíos y donde se pasa la hoja por no poder cosechar”.

Granizo, un mal cíclico que siempre castiga

Los meteoros ganaron fuerza en los últimos años y preocupan a todos.

El tabaco viene bien en la región, la planta esta fuerte, bien fertilizada y bien cuidada. Pero el cambio climático en Argentina se decanta estos años en frecuentes de lluvias acompañadas de granizo. Los expertos afirman que cada año estos factores climáticos alteraran la producción en los campos.

Y el tabaco no es la excepción. El granizo es el gran problema en estos momentos. El año pasado se perdieron millones de kilos por esa inclemencia climática. Para colmo, la geografía del Valle de Lerma no ayuda a aplicar estrategias de disipación antes de su llegada.

“En otros lados se aplican las conocidas bombas antigranizo, pero no destruyen la nube con granizo sino que se merma el daño solamente. Eso está comprobado en Jujuy. Ellos tuvieron las mismas pérdidas que nosotros por granizo”, explicó.

Y agregó: “Además nuestra producción está concentrada en una superficie extendida, lo que hace difícil esta estrategia de disipación del granizo. También tenemos el agravante de vuelos del aeropuerto, que está cercano a la zona de influencia de producción. Es complicado manejar este tipo de herramientas. Podemos salvar algunas zonas pero no todas”.