Facebook dio datos privados de usuarios a empresas como Microsoft, Amazon, Netflix durante años

Facebook otorgó durante años a Microsoft, Amazon, Netflix y más de 150 empresas tecnológicas con las que firmó distintos tipos de acuerdos un acceso "más intrusivo" a los datos personales de sus usuarios de lo que se conocía hasta ahora, y eximió a esas firmas de las reglas de privacidad habituales, informó hoy The New York Times.

La red social reconoció parte de los cuestionamientos, como haberle dado a aplicaciones como Spotify acceso a los mensajes privados de sus usuarios, aunque aseguró que no fue "sin el permiso de las personas" ya que para que el traspaso de datos sucediera previamente los usuarios "tenían que iniciar sesión explícitamente en Facebook".

La investigación del diario estadounidense, basada en documentos internos de la red social, reveló que los acuerdos preferenciales seguían vigentes en 2017 y el intercambio de datos "estaba destinado a beneficiar a todos".

Gracias a estos pactos Facebook logró hacer crecer su base de usuarios y por ende elevar sus ingresos publicitarios, mientras que las empresas asociadas adquirieron características para hacer sus productos más atractivos.

Según la investigación, Facebook permitió que Bing, el motor de búsqueda de Microsoft, viera los nombres de prácticamente todos los "amigos" de los usuarios de la red social sin su consentimiento, mientras que a Amazon le permitió obtener los nombres de los usuarios y la información de contacto a través de sus amigos.

Con Yahoo cerró un acuerdo parecido que estuvo vigente incluso en 2018, pese a que Facebook reiteró en declaraciones públicas que hacía años que había dejado de compartir ese tipo de cosas.

A Netflix, Spotify y al Royal Bank of Canada, la red social les permitió que "leyeran, escribieran y eliminaran los mensajes privados de los usuarios y vieran a todos los participantes en un hilo: privilegios que parecían ir más allá de lo que las compañías necesitaban para integrar Facebook en sus sistemas", detalló la investigación.

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, a punto de testificar en el Senado de Estados Unidos el pasado mes de abril. " src="https://ep01.epimg.net/tecnologia/imagenes/2018/12/19/actualidad/1545221673_589059_1545221862_noticia_normal.jpg" />

En total, señaló The New York Times, "los tratos descritos en los documentos beneficiaron a más de 150 compañías, la mayoría de las cuales son negocios de tecnología, incluidos minoristas online y sitios de entretenimiento, pero también fabricantes de automóviles y empresas de medios".

Según los registros internos de la empresa citados por el matutino, las empresas buscaron en conjunto datos de cientos de millones de personas cada mes entre 2010 y 2017.

Facebook, analizó el diario, "asumió un poder extraordinario sobre la información personal de sus 2.200 millones de usuarios, control que ejerció con poca transparencia o supervisión externa".

En respuesta a la investigación, la red social negó haberle dado a sus socios comerciales "acceso a la información (privada) sin el permiso de las personas"; y argumentó que éstas "tenían que iniciar sesión explícitamente en Facebook", para señalar la existencia de un consentimiento explícito sobre el traspaso de datos personales.

Según la empresa de Mark Zuckerberg, las asociaciones con otras compañías tecnológicas y fabricantes de teléfonos tenían el objetivo de "ayudar a las personas" a "acceder a sus cuentas de Facebook o funciones específicas de Facebook en dispositivos y plataformas creadas por otras compañías como Apple, Amazon, Blackberry y Yahoo", conocidos como "socios de integración".

"En segundo lugar, las personas podrían tener más experiencias sociales, como ver las recomendaciones de sus amigos de Facebook, en otras aplicaciones y sitios web populares, como Netflix, The New York Times, Pandora y Spotify", señaló.

Los detalles de los acuerdos entre Facebook y sus socios llegan en un momento crucial para la red social más grande del mundo, golpeada por una sucesión de escándalos internacionales en torno a la forma en la que maneja la privacidad de sus usuarios.