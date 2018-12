"Yo pongo la cara contra la ideología de género"

"Macri, Cristina y Massa están a favor de la ideología de género y del aborto, y contra la religión. Yo no, por eso fui el único diputado que votó en contra". En esos términos explicó Alfredo Olmedo su nueva disidencia en un tema consensuado, como es la Ley Micaela, como respuesta a la joven entrerriana asesinada por un violador al que un juez ultragarantista había liberado antes de que cumpliera la pena.

El proyecto fue sancionado con 171 votos contra uno (el de Olmedo) en Diputados, y por unanimidad en el Senado.

"Yo soy el primero que exige endurecer las penas para los violadores, pero en la ley se está colando la defensa de la ideología de género. Y eso no lo voy a convalidar".

La ley establece la formación y capacitación "con perspectiva de género" del personal que se desempeña en los tres poderes del Estado. Crea el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres y obliga a los poderes a designar la autoridad de aplicación en sus respectivos ámbitos.

Lo que la ley denomina "perspectiva" de género es lo que algunos sectores califican como "ideología".

"Este es uno de los temas más graves y es lo que hemos hablado en nuestra reunión con -el presidente electo de Brasil- Jair Bolsonaro", dijo Olmedo a El Tribuno.

"Se trata de una ideología que está siendo impuesta en nuestro país en muchos ámbitos. Y no soy el único que lo piensa: hubo otros 40 diputados que se retiraron para no votar. En total fueron 84 los ausentes que no acompañaron esta iniciativa del gobierno nacional", agregó Olmedo.

"La gente me identifica porque sabe que defiendo la vida, los valores cristianos y la moral. La sociedad está cansada de corrupción delincuencia e ideología de género, y no lo quieren entender", dijo Olmedo quien viajó a Brasil dos veces tras el triunfo de Bolsonaro. Ayer, Olmedo volvió a ocupar los titulares de los diarios y las pantallas nacionales al oponerse a una ley feminista en un momento tan sensible como el actual. "Yo defiendo la dignidad de la mujer y soy enemigo de los violentos. No voy a tolerarlo, pero no acepto que mezclen de contrabando ideas que están en contra de la ley de Dios y de la naturaleza. Estas estrategias están en contra de mis principios y de la paz social", enfatizó el legislador salteño. "Soy el primero en cuestionar a los jueces garantistas, que amparan a los delincuentes y violadores, pero voy a seguir sosteniendo siempre que Dios creó al hombre y a la mujer".