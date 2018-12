Manchester United quiere a Pochettino

El argentino Mauricio Pochettino, actualmente en Tottenham Hotspur, y el francés Zinedine Zidane, libre tras renunciar en Real Madrid, son los favoritos a suceder el interinato de Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United.

Zidane, quien partió de Real Madrid solo cinco días después de guiarlo a ganar su tercera Champions League seguida, ya había sido mencionado por la prensa inglesa como eventual reemplazante de José Mourinho, despedido el jueves pasado.

Pero los reportes sumaron ahora a Pochettino, pese a que tiene contrato hasta 2023 con los spurs, con los que busca su primer título tras a un exitoso ciclo que inició en 2014.

La prensa local indicó que Pochettino solo considera seguir en Tottenham en caso de ganar un título, un halago que se le escapó en la temporada 2014-15 al caer en la final de la Copa de la Liga con Chelsea, su rival en las semifinales de enero.

El diario The Sun publicó que Pochettino cuenta con el aval del ex-DT escocés Alex Ferguson, de 76 años y quien se alejó de los diablos rojos en 2013, tras guiarlos a ganar 38 títulos en 26 temporadas.

Por otra parte, La Premier League, a la que vuelve Ole Gunnar Solskjaer como entrenador del Manchester United, entra a partir de hoy en un período movido con cuatro jornadas en apenas dos semanas.

Recién llegado al Manchester United, el nuevo entrenador de los diablos rojos no tendrá tiempo para cambiar muchas cosas antes del inicio del maratón futbolístico navideño. Encargado de encender la llama ofensiva apagada por José Mourinho, Solskjaer dirigió su primer entrenamiento el jueves pasado.

¿Podrá el noruego, que vivió una experiencia catastrófica a los mandos del Cardiff en 2014, reanimar al vestuario y a estrellas como el chileno Alexis Sánchez, el francés Paul Pogba o el belga Romelu Lukaku?

Solskjaer cuenta con la ventaja de afrontar un calendario sencillo. El United visita mañana al recién ascendido Cardiff (16º), posteriormente recibe en Old Trafford al Huddersfield (19º) y al Bournemouth (11º) para desplazarse finalmente a Newcastle (14º). Sobre el papel el United no tendría motivos para desconfiar.

Pero esta temporada marcha sexto en la clasificación, a once puntos del último puesto que da acceso a la próxima Liga de Campeones.

En Liverpool se respira un ambiente radicalmente opuesto. Los reds lideran la competición sin conocer la derrota y están clasificados para los octavos de final de la Champions.

“Con un poco de suerte podemos quedar invictos hasta el final de temporada. Será un desafío, pero por esto hemos venido, porque sabemos que podemos hacerlo”, declaró el defensor del Liverpool Dejan Lovren.

El conjunto entrenado por el alemán Jürgen Klopp se enfrenta hoy al Wolverhampton (7º) y después chocará con Newcastle, Arsenal (5º) y el vigente campeón, Manchester City (2º) de Pep Guardiola.

Antes de ese enfrentamiento el próximo 3 de enero contra el Liverpool, los citizens se medirán al Crystal Palace (15º) mañana, al Leicester (12º) y al Southampton (17º).

Guardiola podrá disponer de dos de los jugadores más importantes de la plantilla, el argentino Sergio Agüero y el belga Kevin De Bruyne, quienes vuelven poco a poco a su nivel tras un semestre marcado por las lesiones.

En busca de entrar en la Champions, mañana será el turno de Arsenal y Chelsea (4º), que reciben a Burnley (18º) y Leicester respectivamente, mientras que Tottenham (3º) visitará el domingo el campo del Everton (8º).