Actrices brasileñas se sumaron al repudio contra Juan Darthés

Luego de la valiente denuncia por violación que la actriz Thelma Fardin presentó en su contra ante la Justicia de Nicaragua, y a los ojos de todo un país en su conferencia junto al colectivo Actrices Argentinas, Juan Darthés viajó en la mañana del jueves a Brasil, su país de origen.

¿El motivo? Aquí mismo comienzan las especulaciones. Algunos dicen que el actor viajó de vacaciones, buscando escapar de las repercusiones sobre la grave acusación de Fardin. Y que ya tiene vuelo de regreso para mediados de enero.

Otros, en cambio, creen que huyó para ampararse en la constitución brasilera, cuyo artículo 50 no permite la extradición de sus ciudadanos. Y en caso de que la causa judicial prospere, su libertad estaría asegurada, aunque más no fuera en el país vecino. Así lo cree, por ejemplo, Dolores Fonzi: para la actriz, el viaje no es más que una estrategia jurídica.

Sin embargo, si Darthés buscaba un poco de paz tras el escrache al que fue sometido por la denuncia de abuso sexual, la realidad es que no lo logró. Es que, al enterarse de su presencia en el país, las actrices brasileñas se unieron al hashtag #MiráCómoNosPonemos y comenzaron a compartir en las redes sociales imágenes en repudio al actor.

Una de las primeras en manifestarse en contra de Darthés fue Bruna Linzmeyer, una figura con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, quien el mismo jueves compartió una foto del actor con la frase en portugués: ‘Mexeu com uma, mexeu com todas‘ (en castellano, ‘Se meten con una, se meten con todas‘), y le sumó el hashtag #ChegaDeAssédio (#BastaDeAcoso).

Linzmeyer, además, escribió un texto en el que explicaba que Darthés había sido acusado de violar a Thelma cuando era menor de edad (en mayo de 2009, cuando habría sucedido todo, tenía apenas 16 años), y que la difusión de esta denuncia había alentado a hablar a otras mujeres que habían sufrido distintos tipos de acoso y abuso sexual. Y dejó en claro que las actrices brasileñas se unen a las argentinas para estar ‘organizadas y atentas‘ ante estos hechos.