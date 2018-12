Juan Carlos Cejas, uno de los excampeones de la escuela Dávalos

Con nostalgia, Juan Carlos Cejas, un salteño que se radicó en Buenos Aires rememoró sus tiempo como jugador en aquellos años que la escuela Juan Carlos Dávalos de Villa Primavera se adjudicó varios campeonatos en la década del 60. Junto a su familia, Cejas visitó El Tribuno y comentó: “Soy uno de los que jugó los campeonatos escuela en Villa Primavera en los años 63 y 64. Pasaron tantos años y ahora vuelvo a Salta. Claro que me tocó a ir a jugar en Buenos Aires con Benito Rodríguez. Nos llevó el profe Cajal Vaca y nos quedamos en Atlanta”.

Cejas reconoció que llegó a jugar hasta en tercera y cuarta categoría en Buenos Aires. “Benito Rodríguez se vino para estos lados. Después me fui a Platense y me quedé en Buenos Aires y no volví más. Pasaron muchas cosas”, aunque el lazo familiar le obligó a darse una vuelta por suelo salteño. “Venía, pero pasaba derecho porque tenía a mi madre que estaba en Tabacal”, sostuvo Cejas.

Con respecto a su ubicación en la cancha, manifestó: “Yo jugaba de nueve o diez. Y acá estuve en Villa Primavera, nada más. Cuando me quisieron comprar de Gimnasia y Tiro, era muy pibe. También me quisieron lleva a Buenos Aires en aquellos tiempos”.

Lo que pudo conseguir en los torneos escolares tiene para Cejas un significado enorme. “Los logros más importantes fueron que salimos campeones con la escuela Juan Dávalos de Villa Primavera. Me acuerdo que esos tiempo había jugadores como Sangerme, Mendieta, Tapia, Vega, Rodríguez, Ardiles, todo eso. Hay fotos de Ramonera Apaza, fueron del 68; mientras nosotros éramos del 63, 64. Somos tres o cuatro años antes”, justificó.

Se tomó un tiempo para llegar hasta Villa Primavera: “En la escuela Juan Carlos Dávalos cuando fuimos a visitar nos mostraron las fotos que hay en los archivos. La verdad que son lindos recuerdos y que perduran en el tiempo. En la final que disputamos fue con el colegio San Francisco, en la cancha de Juventud Antoniana, ganamos 2 a 0, con dos goles que convirtió Benito Rodríguez”.

“Nací en Tabacal, desde donde me trajeron a jugar a Salta”, declaró.