Tartagal y Mosconi aprobaron sus presupuestos municipales

Los municipios de Tartagal y General Mosconi aprobaron la ordenanza de presupuesto correspondiente al año 2019 por lo que ambos cuerpos de concejales entraron en receso hasta el próximo 1 de abril próximo.

En el caso de la localidad de General Mosconi el presupuesto aprobado ronda los 246 millones de pesos de los cuales un 65 por ciento corresponden a gastos corrientes (sueldos, insumos) y el resto para ser destinado a ayuda social, obras de infraestructura o compra de maquinarias según lo explicó el presidente del deliberativo mosconense y líder de la UTD Juan Carlos "Hippie" Fernández.

Fernández precisó que "la ordenanza de presupuesto apenas ingresada por parte del ejecutivo municipal fue tratada por 5 ediles y procedimos a aprobarlo. La particularidad que tenemos en Mosconi -precisó- es que hay cuatro concejales que hacen una reunión propia pero que no puede considerarse sesión ni ordinaria ni extraordinaria porque no tiene ninguna legalidad. Esa reunión está presidida por Enzo Argañaráz que en el mes de agosto y por decisión de la mayoría simple del cuerpo, dejó de ser presidente pero él se niega a reconocer esa decisión".

Reunión del Concejo Deliberante de General Mosconi

Fernández indicó que "una vez aprobado el presupuesto entramos en receso; de la reunión participamos cinco concejales porque los otros tres encabezados por Enzo Argañaráz se reúnen en otra oficina pero no puede considerarse que se trate de una sesión. Ellos cuatro fueron invitadas a la sesión del cuerpo como lo venimos haciendo desde hace meses pero no quieren asistir a las sesiones argumentando que ellos van a sesionar por su propia cuenta porque a nosotros no nos reconocen como concejales. Pero como reunimos la mayoría simple podemos sesionar y sancionar ordenanza y resoluciones, algo que los otros cuatro concejales no pueden hacer porque no tiene quórum", explicó el presidente del deliberativo de Mosconi.

El dirigente social y concejal recordó que la situación de enfrentamiento se inició prácticamente cuando asumieron los ediles en diciembre de 2016 "por la actitud de Enzo Argañaráz de no permitirle a la señora Sabrina Vaca asumir con concejal; finalmente la justicia ordinaria y hasta la Corte provincial se expidió al respecto. Algo similar sucedió conmigo y con el concejal Yonatán Zelarayán a quienes Argañaráz "nos destituyó' aplicando un artículo de la Carta Orgánica municipal. Lo que cualquier ciudadano medianamente informado sabe es que a los intendentes y a los concejales para destituírlos del cargo se les debe hacer un juicio político, darles la posibilidad que se defiendan de las acusaciones pero eso no rige para Argañaráz. De todos modos- aclaró Fernández- la justicia también nos hizo lugar de manera que aunque Argañaráz siga en su postura de no reconocernos, somos concejales y por eso le dimos sanción a la ordenanza más importante del año que es el presupuesto", expresó el edil de General Mosconi.

En Aguaray

En el caso de Tartagal el presupuesto contempla la suma de $ 508 millones de pesos de los cuales un 80 por ciento han sido destinados a gastos corrientes como sueldos y solo el resto quedaría para obras de infraestructuras y otros ítems.

En el caso de la localidad de Aguaray en tanto, el Ejecutivo municipal se aprestaba a enviar la ordenanza de presupuesto para que el cuerpo deliberativo -conformada por una mayoría opositora al intendente Alfredo Darouiche- le dé tratamiento.

En ese sentido el intendente de esa localidad explicó que "además de la difícil situación que de por sí estamos viviendo en Aguaray por el conflicto en la Refinería de Campo Durán no hemos logrado que el Concejo Deliberante nos homologue un nuevo acuerdo de pago que hacen las empresas que operan en este municipio como son Pan American Energy y Tecpetrol por lo que estamos percibiendo la tasa de actividades económicas a valores del año pasado.

Lamentablemente sin ese instrumento que es la aprobación por parte del cuerpo no podemos actualizar esos montos, lo que nos genera un gran perjuicio en las arcas municipales", precisó Darouiche.