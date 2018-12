Solo tres niños heridos por pirotecnia tras los festejos navideños

Solo tres niños fueron atendidos en la guardia del Hospital Público Materno Infantil por quemaduras leves tras los festejos en Nochebuena. El primero de los casos fue el de un niño de 1 año que sufrió una leve quemadura en la muñeca de su mano al entrar en contacto con una “estrellita”. El segundo, un nene de 8 años ingresó con una lesión en la córnea del ojo derecho al explotarle un petardo que le impacto en uno de sus ojos. El tercer caso fue también para un niño de 11 años al que se le diagnosticó una leve lesión en su ojo izquierdo producto del impacto de una bengala. Según indicó José Luis Angel a El Tribuno ninguno de los casos fue considerado de gravedad y dentro de todo fue una Nochebuena tranquila. La cifra es similar a la del año pasado donde solo se registraron dos casos también de chicos que sufrieron quemaduras leves tras manipular cohetes.

Las cifras también fueron bajas en el resto del país donde el número de quemados en comparación con otros años disminuyó considerablemente. En Córdoba hubo solamente un lesionado por fuegos artificiales: una adolescente de 14 años a la que le explotó una bomba de estruendo mientras la manipulaba. Los médicos del Instituto del Quemado de esta provincia destacaron en declaraciones a la emisora Cadena 3 que la jornada fue ‘casi perfecta‘.

‘Un solo paciente atendimos, fue una muy buena estadística. La menor fue diagnosticada con lesiones leves y se retiró a su domicilio‘, explicaron los profesionales del lugar.

En Mendoza, desde el Ministerio de Salud de la provincia informaron que solo siete personas sufrieron heridas por manipular pirotecnia y precisaron que entre los lesionados no se encuentra ningún menor de edad. El número de heridos en Mendoza es el menor de los últimos años: en 2012 se registraron 23; en 2013, 28; en 2014, 37; en 2015, 12; 2016, 19 y en el 2017, 14.

En Rosario, seis chicos de entre 5 y 12 años resultaron con distinto tipo de lesiones, ninguna de gravedad, por la utilización de pirotecnia durante Nochebuena.

Cinco de ellos fueron atendidos en hospitales de la ciudad y luego dados de alta y sólo un caso quedó internado en el Hospital de Niños, según informó el diario La Capital.

En Santa Fe, la madrugada de Navidad también fue ‘tranquila‘, de acuerdo con lo que precisaron los doctores del hospital José María Cullen, que recibieron nada más a un hombre de 27 años herido por pirotecnia.

Como contrapartida, según detalló el diario El Litoral, se registraron al menos nueve siniestros viales y un joven de 20 años fue apuñalado con un arma blanca durante una pelea.

En tanto, en Santiago del Estero hubo al menos once lastimados por el mal uso de los fuegos artificiales, un número significativamente inferior al de otras épocas.

De acuerdo con los medios locales, el hospital oftalmológico Enrique Demaría atendió diferentes casos por úlceras y queratitis ocasionadas por cuerpos extraños como cenizas o golpes con corchos.

Ninguno de los pacientes fue de gravedad y no se realizaron internaciones ni intervenciones quirúrgicas de urgencia durante la madrugada de este martes.

En otros lugares del país no se registraron víctimas por este tipo de accidentes, como en San Juan o en Mar del Plata, aunque en la ciudad balnearia hubo varios casos de intoxicación por consumo de alcohol